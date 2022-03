Guerre en Ukraine : que sait-on du symbole russe pro-guerre Z ?

En quelques jours, le symbole Z s'est multiplié partout en Russie : sur les véhicules militaires russes, sur les comptes de médias sociaux pro-russes, sur les voitures et camions privés, sur des t-shirts et des sweats à capuche, et même sur le justaucorps d'un jeune gymnaste russe médaillé.

Le Z est devenu le symbole pour afficher son soutien au président Poutine et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un phénomène qui a pris de l'ampleur en très peu de temps.

Ce symbole apparaît même sur certains documents officiels. Les médias russes rapportent que le chef de l'oblast de Kemerovo a décidé de modifier l'orthographe officielle de la région de Kuzbass pour y intégrer le Z, et Roskomnadzor, l'organisme russe de surveillance des médias, a mis la majuscule au "Z" de son nom sur Telegram.

Que signifie le symbole Z ?

Écrit en alphabet latin plutôt qu'en cyrillique, les experts ne sont pas tout à fait sûrs de sa signification exacte. Il est probable que les personnes qui utilisent le symbole Z ne le savent pas non plus avec certitude, même si elles comprennent implicitement ce qu'il représente.

"Pour l'instant, sa signification est moins claire que la façon dont il est utilisé", a déclaré Donnacha Ó Beacháin, professeur à la Dublin City University et spécialiste de la politique post-soviétique.

"Personne ne sait avec certitude ce qu'il signifie, même si plusieurs théories existent. Certains pensent que Z signifie Za pobedy (pour la victoire) tandis que d'autres pensent que cela pourrait être Zapad (Ouest). Tout cela est d'autant plus étrange que la lettre Z n'existe pas dans l'alphabet russe."

Si de nombreux véhicules militaires russes se dirigeant vers l'ouest lors de l'invasion de l'Ukraine portaient bien la lettre Z - ce qui correspond à cette dernière théorie – d'autres moyens militaires portaient également des lettres différentes, comme V et O.

Une autre théorie populaire sur les sites Internet russes, les lettres Z, V et O signifient "Volodymyr Oleksandrovich Zelensky".

Le ministère russe de la Défense a quelque peu brouillé les pistes en publiant sur ses pages officielles Instagram et Telegram que Z signifie : "Za Pobedu" ("pour la victoire"), "Za Mir" ("pour la paix"), "Za pravdu" ("pour la vérité") et "Za Rossiou" ("pour la Russie").

Le gymnaste russe Ivan Kuliak affiche un Z sur son tee-shirt dans une apparente démonstration de soutien à l'armée russe AP Photo

Un symbole pour soutenir une ferveur nationaliste ?

Un point, cependant, est certain avec le symbole Z : la ferveur nationaliste qu'il suscite chez les partisans de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine.

Un exemple : dans un clip vidéo partagé en ligne, trois jeunes hommes, portant des sweats à capuche noirs avec le logo Z sur le devant, se tiennent devant une petite foule de personnes brandissant des drapeaux russes. L'un d'eux invoque le siège de Leningrad pendant la Grande Guerre patriotique – ce que la Russie appelle la période de la Seconde Guerre mondiale après 1941, lorsque l'Union soviétique a rejoint le camp des alliés contre l'Allemagne : "Pensez-vous que nous, les descendants de ceux qui malgré une famine de plusieurs années ont combattu les fascistes et défendu le front, allons vendre notre patrie pour des dollars et des iPhones ?"

Un autre affirme que "la tâche de nos militaires est maintenant de resserrer le nœud coulant autour du nazisme [...] de défendre notre peuple qui doit se battre pour son droit de parler librement sa langue maternelle". "Notre tâche est de défendre les rues des villes russes contre les traîtres et les provocateurs", dit-il, faisant référence à tous ceux qui manifestent contre la guerre, concluant par un "Travaillez, mes frères ! Pour la Russie ! Pour le Président !"

Ryhor Nizhnikau, chercheur principal à l'Institut finlandais des affaires internationales à Helsinki, affirme que le symbole Z alimente ce récit nationaliste russe que le Kremlin aime promouvoir. "Les nationalistes russes ont longtemps critiqué l'État russe pour son manque d'action et ont toujours affirmé qu'il faisait preuve de faiblesse envers l'Occident, qu'il n'était pas assez actifs ou proactifs et qu'il ne défendait pas assez les Russes", explique M. Nizhnikau à Euronews. "Les groupes nationalistes ont finalement trouvé un moment exaltant pour eux ; l'État russe commence vraiment à mettre en œuvre cette nouvelle politique impériale" avec l'invasion de l'Ukraine.

Selon le professeur Donnacha Ó Beacháin, de l'université de Dublin, le signe Z est manifestement utilisé pour mobiliser les Russes afin qu'ils apportent leur soutien à la guerre. "Je dirais qu'il y a une pression pour que les gens manifestent leur soutien en Russie en utilisant ce symbole".

Guerre en Ukraine : un char avec le symbole "Z" peint sur le côté dans le village de Bugas, contrôlé par les séparatistes dans la région de Donetsk, le 6 mars 2022 Alexander Ermochenko/Reuters

Le symbole Z pourrait-il avoir été créé par des conseillers en communication

Même pour les experts, l'origine du symbole Z reste quelque peu mystérieuse, même si M. Nizhnikau estime qu'il n'a été inventé que récemment.

L'explication la plus simple reste peut-être que le Z a été utilisé dans le cadre d'une campagne militaire psychologique : il s'agissait de choisir un signe qui serait facilement adopté tant en Russie qu'en Occident. "Je ne serais pas surpris qu'il y ait des sortes de 'spin doctors' [des conseillers en communication, NDLR] au Kremlin qui aient réfléchi à ce signe avant le début de la guerre. Ils ont besoin d'un symbole de victoire pour cette action en Ukraine", explique Ryhor Nizhnikau,Ces 'gens du marketing' se sont probablement dit que plus le symbole est facile, plus il sera facile à diffuser". Cette explication, assez plausible, pourrait s'avérer être la plus probable, surtout si l'on considère la rapidité avec laquelle l'utilisation du logo Z s'est répandue en Russie.

La chaîne RT, dirigée par le Kremlin, a récemment commencé à vendre une gamme de produits dérivés portant le symbole Z dans sa boutique en ligne. Ailleurs sur internet, une femme de Donetsk, une ville de l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, a posté sur Instagram une photo de ses ongles peints en noir avec un Z blanc.

Dans la ville de Barnaul, en Russie centrale, un énorme Z est apparu dans la neige, aux couleurs orange et marron du ruban de Saint-Georges, symbole de la vaillance militaire ; tandis que des flashmobs et des chorales ont eu lieu dans de nombreuses régions russes, y compris des régions reculées, avec des participants portant des signes Z.