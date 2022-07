Roumanie : le retour du roi bison dans les forêts vierges

Le bison est le nouveau roi des forêts vierges de Roumanie. Il y a récemment été réintroduit après avoir disparu au milieu des années 1800 en raison d'une chasse intensive. Le bison est une espèce dite "parapluie", il permet à la faune et à la flore qui l'entourent de prospérer.

Les défenseurs de l'environnement et les ONG se sont donc donné pour mission de le réintroduire.

"Nous avons un projet qui va se poursuivre jusqu'au milieu de l'année 2024 et notre objectif est d'atteindre 75 bisons, explique Calin Serban, de la Fondation Conservation Carpathia (FCC). C'est possible, et nous espérons même dépasser ce nombre car il y a désormais des naissances."

Cet organisme fait partie d'un projet européen soutenu par la Commission européenne dont l’objectif est de restaurer les habitats dégradés.

La Roumanie est l'un des rares pays où les bisons ont, une fois de plus, trouvé leur place dans un habitat naturel. Le sud des Carpates est un site important du patrimoine naturel du vieux continent. Les forêts vierges de Roumanie représentent 65 % de la surface totale restante en Europe aujourd'hui.

"La Roumanie a beaucoup de ressources naturelles, elle a d'énormes ressources en bois, la plus grande forêt mixte restante en Europe, dit Charlie Ottley, défenseur de l'environnement et ambassadeur de la FCC. Mais nous devons réglementer et gérer durablement les arbres, replanter avec les bons arbres, et s'assurer que la prochaine génération hérite d'une plus grande forêt que celle dans laquelle nous vivons actuellement."