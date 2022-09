Royaume-Uni : Boris Johnson quitte Downing Street

Après trois ans et 44 jours à Downing Street, Boris Johnson s'est exprimé pour la toute dernière fois en tant que Premier ministre Britannique.

Contraint à la démission en juillet après le scandale du "Party Gate", Boris Johnson est revenu sur les évènements ayant émaillé son mandat, comme la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine.

Il a aussi longuement remercié ses soutiens : "Je suis fier d'avoir tenu les promesses que j'ai faites à mon parti lorsque vous avez eu la gentillesse de me choisir, en remportant la plus grande majorité depuis 87, la plus grande part des voix depuis 79, en réalisant le Brexit, en veillant à ce que la Grande-Bretagne se tienne à nouveau debout dans le monde".

Il a également appelé les conservateurs à s'unir derrière Liz Truss, qui prend sa place à la tête du parti et du pays, non sans une pointe d'humour dont il est coutumier :

"Je dis à mes collègues conservateurs qu'il est temps que la politique se termine. C'est à nous tous de soutenir Liz Truss, son mandat et son programme, et d'agir pour les gens de ce pays [...] Merci à tous ceux qui se sont occupés de moi et de ma famille pendant trois ans, et notamment Dylan, le chien. Et je voudrais juste dire à mon parti que si Dylan et Larry (le chat de Downing Street)peuvent mettre derrière eux leurs difficultés occasionnelles, alors le parti conservateur le peut aussi."

A la suite de son discours, Boris Johnson s'est rendu devant la Reine pour remettre sa démission. S'il quitte Downing Street, l'ex-leader conservateur est toujours député. Mais il resté énigmatique sur la suite de sa carrière.