L'athlète multimédaillée avait participé aux championnats d'Asie d'escalade en Corée du Sud, la semaine dernière sans porter de hijab, obligatoire pour les femmes iraniennes. Ce geste, synonyme de provocation pour le régime, pourrait la mettre en danger. Ses proches se disent inquiets pour sa sécurité.

Sans nouvelle de leur amie, c'est l'entourage d'Elnaz Rekabi qui a tiré la sonnette d'alarme ce lundi, a rapporté la branche perse de la BCC. L'ambassade d'Iran en Corée du Sud l'assure, la grimpeuse aurait quitté Séoul où se tenait la compétition sportive, ce mardi matin. Depuis silence radio.

BBC Persian précise d'après une "source bien informée" que son téléphone portable ainsi que son passeport auraient été saisis.

Alors que l'Iran rentre dans la cinquième semaine de constatation du régime suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, plusieurs médias farsi (en dehors de l'Iran) indiquent qu'elle pourrait avoir été forcée à quitter précipitamment la Corée du Sud et risquerait la détention. Téhéran, de son côté, a rapidement démenti.

Seul indice, dans la matinée, un message a été publié depuis le compte Instagram de la jeune femme. Dans un court texte écrit à la première personne, elle explique que le non-port du foulard lors de la compétition n'était pas "intentionnel". Toutefois, on ignore qui a écrit le post, si elle en est effectivement l'auteure, ainsi que quelles contraintes pèsent actuellement sur elle.

Un journaliste d'Euronews échange en ce moment avec elle via l'application WhatsApp. Elle assure aller "très bien". Mais là encore il est tout à fait probable qu'elle ait rédigé ces mots sous la contrainte ou qu'elle ne soit pas à l'origine du message.

Qui est Elnaz Rekabi ?

Avant de percer sur la scène internationale lors des Championnats du monde d'escalade en 2016, Elnaz Rekabi était déjà connue pour ses performances dans son pays natal, l'Iran.

Sans fédération nationale pour la soutenir, l'athlète a financé sa propre carrière et s'est battue pour tenter de surmonter la discrimination de genre.

Dans une interview donnée en 2016 à Euronews, elle déclarait que ses amis l'encourageaient et l'incitaient à poursuivre ce sport avant de préciser "mais il est vrai que chaque fois que les gens me demandent ce que je fais, ils sont stupéfaits". "Mais d'un point de vue positif, cela aide d'autres filles à sortir et à pratiquer ce sport".

Autre obstacle pour Elnaz Rekabi, le port obligatoire du hijab dans la pratique de son sport. Cependant, elle a raconté au micro d' Euronews, qu'elle essayait de contourner la contrainte sans compromettre ses convictions religieuses.

"C'est sûr que lorsqu'il fait chaud, le hijab devient un problème. Pendant la compétition, votre corps a besoin d'évacuer la chaleur. Mais nous avons essayé de créer nous-mêmes une tenue qui respecte le hijab et qui soit compatible avec la pratique de l'escalade''.