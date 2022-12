Le navire humanitaire Humanity 1 a pu amarrer en Italie

Le soulagement, après des jours d'attente. Ce lundi, le navire humanitaire allemand Humanity 1 a finalement pu amarrer dans le port de Bari, dans le Sud-Est de l'Italie. Les 261 rescapés à bord ont été accueilli par les bénévoles et organisations humanitaires.

Père Franco Lanzolla, chapelain du port et responsable Caritas, précise: "nous, chez Caritas, représentons la charité dans ce port, et nous sommes prêts à fournir notre soutien que ce soit nourriture, vêtements et et soutient psychologique. Nous sommes là pour ça. Nous ne savons toujours pas encore quels sont les problèmes exacts. Nous savons qu'il y a 261 personnes et nous les attendons les bras ouverts."

Il s’agit d'un des trois premiers navires accueillis par l’Italie après son refus en novembre de laisser débarquer des centaines de migrants rescapés. L’Italie a assigné vendredi 9 décembre des ports sûrs en raison du mauvais temps, a justifié samedi le gouvernement de Giorgia Meloni, assurant qu’il ne s’agissait pas d’une "volte-face" de l’exécutif sur les ONG humanitaires opérant en Méditerranée.