Survivre dix jours après le tremblement de terre

Dix jours après le terrible séisme qui a dévasté la Turquie et la Syrie, les bilans se stabilisent : plus de 40 000 mort ; 50 000 immeubles détruits ou sévèrement endommagés côté turc, d'après le gouvernement, et parmi toutes les victimes, des millions de personnes qui n’ont plus de toit pour se protéger.

"Les opérations de sauvetage se transforment lentement en opérations de ramassage des corps, explique notre envoyée spéciale Anelise Borges. Le gouvernement turc dément l'information selon laquelle il aurait du mal à coordonner l'aide internationale et affirme que 76 pays sont encore opérationnels sur le terrain."

Face au débordement des hôpitaux, de nombreux blessés sont transférés dans d'autres régions de Turquie pour être soignés. Leurs proches campent sur place, comme ils le peuvent. C'est le cas de Halil Ibrahim Gokpinar, lui-même victime du tremblement de terre. "Nous étions en haut de notre immeuble quand il s'est effondré, puis il n'y a plus eu aucun bruit..." raconte cet homme qui a mis plus de vingt minutes à sortir des décombres du bâtiment, à Karamanmarash. Il a sorti sa femme et son fils des décombres à mains nues, dans l'urgence. Quand il a vu son épouse, "_s__es lèvres étaient violettes. Elle manquait clairement d'oxygène et de sang._Elle ne répondait pas à ma voix", se remémore-t-il.

_"N__ous l'avons emmenée à l'hôpital et quand nous sommes arrivés là-bas... ce n'est pas possible à décrire, c'était l'horreur. Oubliez les lits, les chaises, les brancards. Il n'y avait pas de place pour la mettre à cause des cadavres et des patients. _J'ai dû repousser les gens et la mettre sur le sol."

La femme d'Halil a été opérée hier et reste en soins intensifs.