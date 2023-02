Sous-cultures et charme de l'ancien : regards croisés sur Tokyo

Une "effervescence tranquille", "une expérience unique et raffinée"... Voilà comment deux Américains installés à Tokyo décrivent l'atmosphère dans la capitale japonaise. Ils nous emmènent découvrir leurs lieux préférés, hors des sentiers battus.

Directrice de création et ancienne styliste, journaliste de mode et blogueuse, Misha Janette, d'origine américaine, vit et travaille à Tokyo. Elle nous dit vouloir adresser un message à ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la capitale japonaise. "Je les invite à venir ici car ce n'est pas si effrayant que ça en a l'air, je vous promets que vous trouverez quelque chose que vous adorerez," assure-t-elle.

Des sous-cultures et du style

"L'un des quartiers qui définit ma carrière et la scène de la mode au Japon est Harajuku, précisément un endroit appelé Ura-Harajuku : ce sont les petites rues de Harajuku et il y en a une en particulier qui s'appelle Cat Street," explique-t-elle. "Les gens l'empruntent pour se rendre à pied de Harajuku à Shibuya, pour faire du shopping, mais un peu aussi pour parader dans leur tenue," décrit-elle, dans un sourire.

"À Tokyo, vous avez la liberté de pouvoir être ce que vous voulez où vous voulez," ajoute-t-elle. "C'est pour ça qu'on a, un peu partout, toutes ces intéressantes sous-cultures," fait-elle remarquer.

Misha Janette a ses adresses préférées. "L'un des magasins de vêtements d'occasion où j'aime aller en ce moment, c'est BED dans un quartier appelé Shimokitazawa," précise-t-elle. "La propriétaire, Miki, a un super style, un œil vraiment incroyable pour le style et vous y trouverez toujours quelque chose d'unique et de cool à acheter," affirme-t-elle.

Séance d'essayage de Misha Janette dans l'un de ses magasins préférés Damon Embling

La jeune femme aime se déplacer dans Tokyo en vélo électrique. "Cela me permet de voir tous ces secteurs d'effervescence tranquille que je n'aurais jamais découverts si j'avais pris le métro et si j'étais descendue toujours aux mêmes stations," estime-t-elle.

Enfin, dernier lieu de la capitale japonaise qu'elle apprécie : le parc Miyashita. "C'est un complexe commercial qui a un jardin sur le toit et ce jardin est le meilleur endroit où aller pour simplement s'asseoir sur l'herbe et les bancs et regarder les gens," confie-t-elle.

Une "star" aux nombreux "trésors cachés"

Producteur et réalisateur américain de télévision et de films, Alan Poul vit actuellement à Tokyo car il y tourne avec son équipe, la deuxième saison de la série de HBO max, "Tokyo Vice".

"On voulait dès le départ, centrer cette série sur Tokyo, faire d'elle, la star et tourner chaque plan dans la ville et dans ses environs," fait-il remarquer. Une manière, au plan personnel, de mettre en valeur une ville qu'il apprécie. "Dans Tokyo, on peut être submergé par toutes les stimulations sensorielles, les lumières, les sons, la foule qu'il y a partout," reconnaît-il. "Mais en vérité, ce n'est qu'en observant de près, les détails que vous découvrirez ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette ville," renchérit-il.

"Le quartier que l'on a choisi comme cadre de vie pour le personnage de Jake [incarné par Ansel Elgort] s'appelle Akabane : on sent que c'est un quartier où tout le monde se connaît," estime-t-il. "On y voit la vie telle qu'elle suit son cours dans les quartiers de Tokyo depuis des générations et des générations," estime-t-il.

"L'un des grands charmes de Tokyo, c'est le mélange de l'ancien et du moderne," poursuit le producteur. "Vous tournez au coin d'une rue et vous voyez un temple datant de plusieurs siècles et derrière, un immeuble tout juste construit," s'enthousiasme-t-il.

L'alliance d'ancien et de moderne unique dans Tokyo Damon Embling

"L'un des endroits que j'aime à Tokyo," confie Alan Poul, "c'est le quartier de Kagurazaka qui est un secteur très ancien et même si aujourd'hui, c'est incroyablement branché, on y trouve aussi de magnifiques petits restaurants. Les rues sont un peu plus étroites, on peut encore y sentir le charme de l'ancien : c'est génial de sortir des sentiers battus car on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est comme cela que l'on trouve des trésors cachés," estime-t-il.

"Que ce soit en s'installant dans un bar à vin branché où j'aime aller ou en mangeant dans un restaurant de style japonais très cher et exclusif, à chaque fois, on a l'impression de vivre une expérience unique et raffinée qui est un peu différente du reste de cette grande ville qu'est Tokyo," souligne-t-il.