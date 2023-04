Soudan : les évacuations de civils continuent

Par Euronews

Nikoleta Elbalula est Bulgare. Elle a fuit le Soudan avec son mari depuis une base militaire soudanaise, pour se rendre en Jordanie, passer par l'Allemagne et retrouver son pays.

Les combats meurtriers qui font rage depuis plus d'une semaine au Soudan ont contraint plusieurs capitales européennes à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont pu fuir le pays.

Nicoletta Elbalula en fait partie. La Bulgare a quitté le Soudan lorsque les combats ont éclaté au Soudan. Nikoleta est partie avec son mari depuis une base militaire soudanaise, pour se rendre en Jordanie.

Ils ont ensuite pris un vol pour l'Allemagne, puis pour la Bulgarie. Leurs enfants, adultes, sont encore au Soudan. Mais Nikoleta devrait retrouver sa famille dans les prochains jours.

Les combats au Soudan se poursuivent malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires. Au total, 270.000 personnes pourraient fuir au Tchad et au Soudan du Sud selon l'ONU.

2.148 personnes ont été évacuées du Soudan vers l'Arabie saoudite jusqu'à présent, dont plus de 2.000 étrangers. L'Egypte, grand voisin du nord, a quant à elle annoncé l'évacuation "par voie terrestre de 436 ressortissants".

L'Allemagne et l'Italie ont chacune évacué respectivement quelque 100 et 300 personnes du Soudan.

Les violences, principalement dans la capitale et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3 700 blessés.