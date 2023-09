Les manifestations pour sauver la planète lancent la semaine du climat à New York

Par euronews

Cette marche marque le début de la semaine du climat de New York, rencontre annuelle soutenue par l'Assemblée générale des Nations unies.

75 000 militants pour le climat, venus du monde entier, des jeunes pour la plupart, se sont rassemblés ce week-end à New York. Leur cible, les nouveaux investissements mondiaux dans les combustibles fossiles. Ils ont notamment accusé Joe Biden d'avoir trahi ses promesses électorales : les Etats-Unis restent le plus grand consommateur de pétrole et de gaz.

"Nous sommes vraiment en colère parce que le monde dans lequel nous allons grandir est en train d'être décidé pour nous, un monde qui ne semble pas sûr pour nous, un monde dont nous nous sentons exclus et un monde avec lequel nous allons devoir composer, dénonce John Paul Mejia porte-parole du Sunrise Movement. C'est pourquoi, au lieu d'abandonner et de laisser ce monde se décider pour nous, nous nous mobilisons dans les rues pour que nos dirigeants sachent qu'ils ne peuvent pas faire cela".

Des groupes d'autochtones des États-Unis et d'ailleurs ont ajouté que pour eux, le changement climatique constitue déjà une menace mortelle pour leur mode de vie et leur environnement. Cette marche a marqué le début de la semaine du climat de New York soutenue par l'Assemblée générale des Nations unies, qui rassemble hommes d'affaires, politiciens et militants autour de 400 événements.