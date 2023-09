Législatives en Slovaquie : les électeurs sont divisés sur l'avenir politique du pays

Par Adam Magyar

Les Slovaques votent samedi aux élections législatives anticipées qui décideront si leur pays restera fidèle à sa politique pro-occidentale ou se rapprochera de la Russie.

Les sondages laissent présager une lutte serrée entre le parti populiste Smer-SD de l'ancien Premier ministre Robert Fico et le parti libéral Slovaquie Progressiste de Michal Simecka, vice-président du Parlement européen.

Durant la campagne électorale, ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan, a été inondé de désinformations, des analyses montrant que la moitié de la population était prête à croire les fake news.

Les sondages de mercredi faisaient état d'un soutien oscillant autour de 20% pour chacun de deux rivaux majeurs.

Notre journaliste Ádám Magyar s'est rendu à Bratislava afin de rencontrer les électeurs et recueillir leurs opinions, et nous fournir des informations plus détaillées.