Grand nettoyage d'automne pour Budapest, l'affaire de tous

Par euronews

Budapest fête ces 150 ans cette année. A une semaine du point d'orgue des célébrations, le week-end prochain, la capitale hongroise fait un grand nettoyage.

Budapest prépare son 150e anniversaire par un grand nettoyage. Dimanche, des centaines d'agents d'entretien des espaces publics et de civils ont balayé les rues de la capitale hongroise. Selon le maire, tous les habitants sont responsables de la propreté de leur ville. L'objectif est donc aussi de sensibiliser la population.

"À l'occasion de l'anniversaire, nous nettoyons la ville, a précisé Gergely Karácsony, le maire de Budapest, non seulement pour la rendre propre ce jour-là, mais aussi pour la rendre propre les autres jours. La propreté publique est une cause commune, et nous voulons sensibiliser les différentes organisations sociales et les habitants au fait que nous avons la responsabilité commune de garder la ville propre à tout moment."

En 2023, Budapest fête ses 150 ans. Si l’histoire de la ville remonte à près de deux mille ans, cet anniversaire ne concerne pas la fondation de la cité elle-même, mais bien l’unification des trois parties historiques, Buda, Pest et Óbuda.