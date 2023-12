L'Espagne accueille des réfugiés venus d'Amérique latine

Par Euronews avec Jaime Velasquez

Originaires du Nicaragua, Engels Rojas et sa famille ont dû quitter leur pays, après avoir reçu des menaces du régime de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007. D’abord exilés au Costa Rica, ils ont ensuite été accueillis comme réfugiés par l’Espagne, il y a quelques mois.

"On ne nous a pas proposé de pays, on nous a expliqué qu'il y avait possibilité de quitter le Costa Rica, et d'avoir une offre de travail. Mais ils nous ont dit que c'est le pays d'accueil qui décidait", explique le père de famille.

En mai, l’Espagne, le Canada et les Etats-Unis ont signé un accord visant à alléger la pression migratoire à la frontière américaine. En vertu de cet accord, Madrid s’est engagé à accueillir près de 300 familles de réfugiés. L'Espagne, qui est l’une des portes d’entrée des migrants vers l’Europe fait face à une pression migratoire.

Cette année, l’Espagne a fait face à un nombre record d’entrées de migrants, avec près de 53 000 arrivées clandestines entre le 1er janvier et le 15 décembre. C’est 76 % de plus qu’à la même période en 2022, selon le ministère de l’Intérieur.

"On investit davantage dans la protection des frontières que dans celle de ces personnes qui veulent demander une protection internationale, ou de toute autre personne qui souhaite entrer en Europe, afin d'améliorer ses conditions de vie. Nous obligeons ces personnes, en Europe, à risquer leur vie pour exercer ce droit", explique Daniel Duque, employé de l'ONG ACCEM.

Ces dernières semaines, environ 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des Etats-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la période Covid-19.