L'Ukraine se qualifie pour l'Euro 2024

Par Euronews

L'équipe ukrainienne a battu l'Islande 2-1 mardi soir en Pologne, se qualifiant pour l'Euro 2024.

Après une première mi-temps difficile, où elle a essuyé un but et s'en est vu refuser un, l'Ukraine a marqué deux buts en deuxième mi-temps : un premier à 54' de Viktor Tsyhankov, puis un second grâce à Mykhailo Mudryk à 84'.

Lors de la conférence de presse post-match, le sélectionneur de l'équipe nationale, Serhiy Rebrov a souligné à quel point la victoire était particulière pour ce pays en guerre.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a félicité l'équipe.

L'Euro 2024 aura lieu cet été en Allemagne. L'Ukraine fera partie du groupe E, avec la Roumanie, la Slovaquie et la Belgique. Elle jouera son premier match du tournoi contre la Roumanie à Munich, le 17 juin.