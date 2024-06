SpaceX achève (finalement) avec succès le vol d'essai de la méga-fusée Starship

La méga-fusée Starship de SpaceX effectue un vol d'essai depuis la base Starbase de Boca Chica, au Texas, le jeudi 6 juin 2024. (SpaceX via AP) - Tous droits réservés AP/AP

AP Par Gavin Blackburn avec

Il s'agissait du quatrième lancement de la fusée la plus grande et la plus puissante du monde, qui mesure près de 121 mètres de haut. Les trois démonstrations de vol précédentes se sont terminées par des explosions.

Il s'agissait du quatrième lancement de la fusée la plus grande et la plus puissante du monde, sur laquelle la NASA compte pour emmener des humains sur Mars. Le vaisseau spatial a atteint une altitude de près de 211 km et s'est déplacé à plus de 26 000 kilomètres par heure avant d'entamer sa descente. Des parties du vaisseau se sont détachées lors de la rentrée atmosphérique, mais il a atteint le site d'amerrissage prévu dans l'océan Indien. « Malgré la perte de nombreuses tuiles et un volet endommagé, Starship a réussi à se poser en douceur dans l'océan ! » a déclaré Elon Musk, PDG de SpaceX, via X. SpaceX a bien failli éviter les explosions en mars, mais elle a perdu le contact avec le vaisseau spatial alors qu'il s'éloignait de l'espace et a explosé avant d'atteindre son objectif. Le booster s'est également rompu en vol, à un quart de mille au-dessus du golfe. Les deux vols d'essai de l'année dernière se sont terminés par des explosions peu après le décollage de la pointe sud du Texas, près de la frontière mexicaine. Le premier a provoqué un cratère sur la plate-forme de Boca Chica Beach et projeté des débris à des milliers de mètres. SpaceX a mis à jour le logiciel et apporté quelques modifications au retour de la fusée afin d'améliorer les chances de réussite. L'administration fédérale de l'aviation a approuvé mardi cette quatrième démonstration, déclarant que toutes les exigences en matière de sécurité avaient été respectées. Starship est conçu pour être entièrement réutilisable. C'est pourquoi SpaceX souhaite contrôler l'entrée du booster dans le golfe et la descente du vaisseau spatial dans l'océan Indien. Rien n'a été récupéré du vol de jeudi. Le dernier essai a permis de « faire des progrès considérables » vers cet objectif, a déclaré la société sur son site web. La NASA a commandé une paire de Starships pour deux missions d'alunissage d'astronautes, prévues pour la fin de la décennie. Chaque équipage lunaire utilisera la fusée et la capsule de la NASA pour quitter la Terre, mais rejoindra le Starship en orbite lunaire pour redescendre à la surface. SpaceX vend déjà des voyages touristiques autour de la lune. Le premier client lunaire privé, un magnat japonais, s'est retiré du voyage avec son entourage la semaine dernière, invoquant les retards fréquents du calendrier. Le fondateur et PDG de SpaceX a des projets plus ambitieux : Musk envisage des flottes de vaisseaux spatiaux transportant des personnes et l'infrastructure nécessaire à la construction d'une ville sur Mars.