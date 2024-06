L'Ukraine affirme avoir détruit l'un des avions de combat russes les plus modernes

Par euronews avec AP

Kyiv affirme avoir détruit samedi un chasseur russe SU-57 ultramoderne lors d'un raid en Russie à près de 600 kilomètres des lignes de front.

PUBLICITÉ

Alors que l'armée russe poursuit son offensive terrestre et aérienne en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont déclaré dimanche avoir bombardé un Su-57, un avion de guerre russe ultramoderne, qui était stationné sur une base aérienne à près de 600 kilomètres des lignes de front.

Moscou n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Cette cible a pu être atteinte après que les alliés occidentaux ont autorisé Kyiv à utiliser leurs armes pour des frappes limitées à l'intérieur même du territoire russe.

Le principal service de renseignement militaire ukrainien a partagé des photos satellite montrant, selon lui, les conséquences de l’attaque. Si elle est confirmée, cela marquerait la première frappe réussie connue de l'Ukraine contre un Su-57, un chasseur furtif bimoteur considéré comme l'avion militaire le plus avancé de Moscou.

La frappe aurait eu lieu samedi sur la base d'Akhtubinsk, dans le sud de la Russie, à environ 589 kilomètres de la ligne de front. On ne sait pas exactement quelles armes ont été utilisées, mais la distance qui sépare l’aérodrome de l’Ukraine suggère qu’il a probablement été touché par des drones.

L’Ukraine a déjà utilisé des armes américaines pour frapper à l’intérieur de la Russie sous les directives nouvellement approuvéesdu président Joe Biden, qui autorise l’utilisation des armes américaines dans le but limité de défendre Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

L'agence ukrainienne a déclaré que l'avion, capable de transporter des missiles furtifs sur des centaines de kilomètres, faisait partie des « rares » de ce type dans l'arsenal de Moscou.

Selon les agences russes, les forces armées de Moscou ont été dotées de "plus de 10" nouveaux Su-57 l'année dernière alors que 76 devraient être produits d'ici 2028.

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que ses forces avaient abattu trois drones ukrainiens dans la région d'Astrakhan, où se trouve la piste d'atterrissage d'Akhtoubinsk.

Depuis l'invasion à grande échelle de Moscou il y a plus de deux ans, Kyiv a intensifié sa production nationale de drones et les a utilisé pour frapper au plus profond de la Russie, notamment contre un terminal gazier près de Saint-Pétersbourg, situé à plus de 1 000 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs attaques de drones sur les régions frontalières du sud de la Russie, selon des responsables russes locaux. Trois drones ont frappé la province de Belgorod samedi soir, endommageant une ligne électrique et faisant exploser des fenêtres, mais sans faire de victimes, a déclaré le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un autre drone avait été abattu au-dessus de la région voisine de Briansk.

Dans les provinces ukrainiennes de première ligne, les bombardements russes ont tué au moins trois civils et blessé au moins neuf autres samedi et dans la nuit, selon les rapports des responsables régionaux. Un homme est mort et deux femmes ont été blessées dans le village de Khotimla, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, où les bombardements ont endommagé l'école locale, un bâtiment municipal et un magasin, a déclaré le gouverneur Oleh Syniehubov.

De violents combats se poursuivent dans la région alors que les troupes ukrainiennes tentent de repousser les forces d'invasion russes après une semaine de poussée de Moscou qui a suscité des craintes pour Kharkiv et une vague d'évacuations de civils.