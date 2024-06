La bourse de Moscou arrête les transactions en dollars et en euros

Ces sanctions interviennent alors que les dirigeants du G7 s'apprêtent à se réunir en Italie pour un sommet dont les principales priorités seront de renforcer le soutien à l'Ukraine et d'enrayer la machine de guerre russe.

PUBLICITÉ

La bourse de Moscou a annoncé mercredi qu'elle cesserait d'échanger des dollars et des euros à partir du jeudi 13 juin.

Cette annonce est intervenue le jour même où les États-Unis ont introduit un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie.

Le paquet de mercredi visait l'infrastructure financière de la Russie dans le but de limiter les flux d'argent entrant et sortant de ce pays.

La Bourse de Moscou, le Centre national de compensation et le Dépôt national de règlement, qui servent d'intermédiaires pour les transactions en dollars sur le marché des changes russe, ont été inclus dans la nouvelle liste de sanctions.

La Banque centrale de la Fédération de Russie a toutefois annoncé que les transactions utilisant le dollar et l'euro continueraient d'être effectuées sur le marché de gré à gré.

Comme précise un site influent russe d'informations d'affaires The Bell, "Il s'agit d'un nouveau pas, mais pas le dernier, vers le rejet de la convertibilité du rouble et d'un nouveau coup dur pour les importateurs et les exportateurs" du pays.

Les États-Unis ont sanctionné plus de 4 000 entreprises et particuliers russes depuis le début de la guerre, dans le but de tarir les flux d'argent et d'armement vers Moscou.

Ces dernières sanctions interviennent alors que les dirigeants du G7 s'apprêtent à se réunir en Italie pour un sommet dont les principales priorités seront de renforcer le soutien à l'Ukraine et d'enrayer la machine de guerre russe.

Les dirigeants du Groupe des Sept se sont déjà mis d'accord pour fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars via l'utilisation d'actifs russes gelés d'ici la fin de l'année, a déclaré la présidence française mercredi 12 juin. "Nous avons un accord", a déclaré un responsable de la présidence.