Par Euronews

L'Allemagne a fait fort pour son entrée dans l'Euro de football 2024 à domicile, en battant l'Écosse 5 buts à 1.

La Mannschaft a remporté facilement son match d'ouverture de l'Euro de football 2024 contre l'Écosse 5 à 1, avec des buts de Florian Wirtz (10'), Jamal Musiala (19'), Kai Havertz (45'+1' (P)), Niclas Füllkrug (68') et Emre Can (90'+3') pour l'Allemagne, et un but contre son camp d'Antonio Rüdiger qui a permis à l'Écosse de débloquer son compteur à la 87ème minute.

Les Écossais ont joué la seconde période à 10 contre 11, après l'exclusion de Ryan Porteous à la 43ème minute.

Au programme de la deuxième journée, samedi 15 juin :

Hongrie - Suisse : 15:00

Espagne - Croatie : 18:00

Italie - Albanie : 21:00

La France fera quant à elle son entrée dans la compétition le lundi 17 juin, à 21:00, contre l'Autriche.