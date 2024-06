Le Sénat français souhaite que le prix des cigarettes augmente de 5 % par an jusqu'en 2040, une proposition destinée à décourager les fumeurs.

La commission des affaires sociales du Sénat français a publié un rapport sur la manière dont la fiscalité peut orienter la population française vers des modes de vie plus sains.

Publié la semaine dernière, ce rapport met l'accent sur le tabagisme, une habitude liée à plus de 73 000 décès évitables par an en France.

Pour lutter contre cette tendance, la commission a suggéré d'augmenter le prix des cigarettes de 5 % par an jusqu'en 2040.

Si l'inflation est de 1,75 %, cela équivaut à une augmentation annuelle de 3,25 %.

Selon les estimations, l'augmentation recommandée des taxes pourrait rapporter environ 14 milliards d'euros par an à l'État français.

Prix des cigarettes dans l'UE

Si elle était adoptée, la proposition du Sénat signifierait qu'un paquet de cigarettes coûtant aujourd'hui 12 euros coûterait 25 euros en 2025, ce qui correspondrait davantage aux prix pratiqués dans des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le prix des cigarettes est cependant déjà relativement élevé en France par rapport à ses voisins européens.

Selon les données les plus récentes de l'OMS, l'achat d'un paquet de 20 cigarettes en France en 2020 coûtait environ 8,95 euros, en se référant à la marque la moins chère.

Si l'on tient compte de la parité d'achat dans l'UE, ce prix n'est dépassé qu'en Irlande.

Si l'on inclut le Royaume-Uni, les clients britanniques et nord-irlandais paient encore plus cher, le paquet de 12 cigarettes le moins cher coûtant environ 9,30 livres sterling.

Pour les marques de cigarettes haut de gamme, le classement est resté pratiquement le même. Les clients britanniques ont payé les prix les plus élevés, suivis de l'Irlande et de la France.

Interdictions de publicité et autres campagnes

Cette nouvelle hausse des prix pourrait être la dernière d'une série de mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre le tabagisme.

En 2018, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé un plan visant à augmenter progressivement le prix d'un paquet de cigarettes jusqu'à 10 euros.

Auparavant, la France avait mis en place des restrictions sur le tabagisme dans les lieux publics et interdit les publicités pour les cigarettes - notamment grâce à la loi Veil de 1976 et à la loi Evin de 1991.

Selon l'OMS, l'augmentation du prix des cigarettes est "la mesure la plus efficace et la plus rentable pour réduire le tabagisme".

Malgré cela, la proportion de fumeurs en France s'est stabilisée ces dernières années.

Selon les chiffres de l'OCDE, la proportion de fumeurs quotidiens est passée de 30 % en 2000 à 25,5 % en 2020.

Cette baisse de 4,5 % est inférieure à l'évolution constatée dans d'autres pays. Le Royaume-Uni a enregistré une réduction de 12,5 %, tandis que l'Allemagne et l'Espagne ont connu des baisses respectives de 9,1 % et 12,3 %.

Certains groupes s'inquiètent également de l'effet de l'augmentation des prix sur la contrebande de cigarettes.

L'année dernière, près de 503 tonnes de tabac illicite ont été saisies par la police des frontières française au 1ᵉʳ décembre, selon les chiffres du gouvernement.