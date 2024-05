Une étude récente a dévoilé les 20 premières capitales européennes pour les amateurs d'art, et l'Italie ne figure même pas parmi les cinq premières.

Lorsqu'il planifie un séjour en ville, le voyageur moderne prend en compte un certain nombre de facteurs. Les hôtels sont-ils de qualité ? Y aura-t-il du soleil ? Y a-t-il de bons restaus ? Et surtout, qu'y a-t-il à faire ?

L'art, le style et l'architecture influencent considérablement nos décisions quant à notre destination. C'est pourquoi de nouveaux musées, galeries et expositions rivalisent constamment pour attirer les visiteurs dans les grandes villes d'Europe. En fait, le tourisme culturel représente environ 40 % de l'ensemble du tourisme européen.

Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la ville la plus prisée par les amateurs d'art désireux de satisfaire leur soif de culture ? Quelle est la capitale artistique de l'Europe ?

Ne vous posez plus la question ! Ubuy France, une plateforme mondiale de commerce électronique, a mené une nouvelle étude pour répondre à cette question. Elle a dressé la liste des 20 capitales européennes les plus attractives pour les amateurs d'art.

Le classement est basé sur le nombre de galeries d'art, de galeries à entrée libre, de statues et de monuments, et d'œuvres de street art. Certains résultats sont évidents, d'autres vous surprendront peut-être !

Sans plus attendre, voici les résultats :

Résultats d'une étude sur les meilleures capitales européennes pour les amateurs d'art Credit: Ubuy France

Londres et Paris arrivent ex-aequo à la première place, avec 166 points chacun selon les critères d'Ubuy. Londres impressionne par ses 259 galeries d'art, dont 29 sont gratuites. Des chefs-d'œuvre classiques de la National Gallery aux expositions avant-gardistes de la Tate Modern, la scène artistique londonienne est aussi diversifiée que dynamique. La ville accueille également de nombreux festivals tels que la Digital Art Week et la London Craft Week, ce qui donne un calendrier bien rempli tout au long de l'année.

Quant à Paris, la ville lumière, elle compte 796 monuments et statues. Au cœur de tout cela, le Louvre règne en maître, abritant des trésors tels que la Joconde et la Vénus de Milo, ce qui en fait la galerie d'art la plus visitée au monde.

Il n'y a pas de meilleur moment pour visiter la capitale française. Paris bourdonne de centaines d'événements, de spectacles, d'expositions et de projets dans le cadre de son Olympiade culturelle pour les Jeux olympiques d'été.

Une installation réalisée par l'activiste et artiste chinois Ai Weiwei est exposée à la Galerie nationale de Prague, en République tchèque, jeudi 16 mars 2017. Credit: Petr David Josek/AP

En deuxième position, Prague, en République tchèque, brille de mille feux avec un score de 155. Cette ville enchanteresse, avec ses rues pavées et son architecture gothique, abrite la Galerie nationale de Prague, la deuxième plus ancienne galerie d'art d'Europe. C'est un véritable trésor réparti dans sept bâtiments historiques. Et le plus beau, c'est que l'entrée est gratuite plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an, l'entrée est gratuite pour tous.

Berlin suit de près, en troisième position, avec un score de 152. L'art de la rue est l'un des points forts de la capitale allemande, avec 618 lieux différents, dont la célèbre East Side Gallery. Les visiteurs peuvent y admirer un tronçon d'un kilomètre du mur de Berlin orné d'œuvres d'art vibrantes réalisées par 105 artistes, dont certaines restaurations d'œuvres peintes en 1990 après la chute du mur.

Les ballons de l'installation artistique "Lichtgrenze 2014" ("frontière de lumière 2014") s'envolent à l'East Side Gallery à Berlin, le 9 novembre 2014. Credit: Lukas Schulze/AP

En quatrième position, Amsterdam, aux Pays-Bas, a obtenu 151 points, juste derrière Berlin. La ville néerlandaise compte 103 galeries, dont un peu plus de 10 % sont gratuites. Parmi les galeries d'Amsterdam les plus remarquables, citons le Modern Contemporary (ou Moco) Museum, où l'on trouve des œuvres emblématiques du pop art d'artistes tels qu'Andy Warhol et Keith Haring, et, bien sûr, l'étonnant Rijksmuseum.

Après les célèbres expositions personnelles de Vermeer et Rembrandt, le Rijksmuseum accueille actuellement une exposition incontournable consacrée à la peinture joyeuse de Frans Hals.

Lisbonne, au Portugal, occupe la cinquième place, avec un score de 147. On dénombre 637 œuvres de street art dans la capitale portugaise, qui est bien connue pour sa scène artistique de rue - les grandes et belles fresques murales de la ville sont particulièrement appréciées.

Le Rijksmuseum d'Amsterdam, Pays-Bas, le 13 février 2024. Credit: Mike Corder/AP

Les autres villes du top 10 sont les suivantes :

6. Rome, Italie

7. Athènes, Grèce

8. Vienne, Autriche

9. Budapest, Hongrie

10. Madrid, Espagne

10. Oslo, Norvège