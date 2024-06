L'exposition de la Saatchi Gallery explore le visage changeant de la photographie de mode

La photographie de mode prend la pose àla SaatchiGallery de Londres cet été, montrant comment elle est passée de la simple présentation de lignes de produits à une réflexion sur la vie quotidienne, pour devenir une forme d'art à part entière.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode de CULT, Damon Embling découvre la dernière exposition de la Saatchi Gallery intitulée Beyond Fashion.

Cette exposition estivale présente les œuvres de près de 50 photographes du monde entier. S'étendant des années 1980 à nos jours, les images vont plus loin que les photos emblématiques de créateurs et de mannequins.

Lily Waterton de la galerie Saatchi raconte à Damon comment la photographie de mode a évolué pour explorer diverses conceptions de la beauté, tout comme l'exposition présente des œuvres adoptant différents points de vue.

Under Your Smell euronews

Les thèmes de la beauté, de l'identité et du genre sont abordés par l'une des installations phares de l’exposition intitulée « Under Your Smell ». D'énormes tirages sur tissu créés par des étudiants en photographie d'une université suisse offrent une interprétation visuelle immersive des parfums Jean-Paul Gaultier.

Ailleurs dans l'exposition, le photographe parisien Jonathan de Villiers, qui expose deux images du Vogue français, raconte à Damon comment il crée des œuvres qui bousculent les normes de l'industrie.

Jonathan de Villiers euronews

Ses œuvres présentent des bijoux de luxe en diamants dans des scènes domestiques « chaotiques ».

L'exposition Beyond Fashion présente aussi bien des noms reconnus que la nouvelle génération de créateurs d'images, et décrit la façon dont la photographie de mode est devenue un nouveau langage visuel passionnant.

L'exposition se déroule à la Saatchi Gallery de Londres jusqu'au 8 septembre 2024.