Une crucifixion avec des cintres, la nouvelle comédie anti-romantique de Glen Powell et l'un des meilleurs festivals de musique de France.

PUBLICITÉ

Avec l'été qui arrive, la saison des festivals bat son plein. Une multitude de nouvelles expositions sont à découvrir et les films à succès de l'été abondent. Plongeons dans le vif du sujet.

Expositions

"Materialism and Mach" de David Mach à la Anise Gallery (Londres, Royaume-Uni)

On ne le croirait pas en regardant la photo qui illustre cet article, mais il s'agit d'une figure de 2,5 mètres de haut réalisée à l'aide de cintres, dont les fils dépassent d'un personnage crucifié nommé "Le Voleur", dont le visage est déformé par la douleur. C'est une œuvre remarquable et dérangeante, une présence formidable qui assombrit vos pensées et ébranle vos perceptions. Réalisée dans les moindres détails par le sculpteur écossais David Mach, nommé pour le prix Turner, elle est visible à côté d'une sélection de collages à grande échelle de ses autres œuvres, connues pour l'utilisation d'objets de la vie quotidienne qui deviennent des installations artistiques complexes.

Du 13 juin jusqu'au 6 juillet.

Festivals et événements

"Nuits de Fourvière" (Lyon, France)

Avec pour toile de fond la colline de Fourvière, où dort un amphithéâtre romain à couper le souffle, ce festival de musique est l'un des plus pittoresques et des plus variés de France. Il s'étend sur deux mois et propose une programmation musicale très variée, avec notamment LCD Soundsystem, Cat Power, Patti Smith, Justice et AIR, ainsi que des spectacles de danse, de théâtre, de comédie et bien d'autres choses encore.

"C'est un événement vraiment vivant, et ce qui est génial, c'est que vous pouvez y entrer et en sortir, et passer du temps à explorer Lyon et ses magnifiques environs tout en vous remettant de la soirée à laquelle vous avez assisté", écrit David Mouriquand, rédacteur d'Euronews Culture, dans notre tour d'horizon des meilleurs festivals européens.

Jusqu'au au 25 juillet.

Cinéma

Hit Man

En 2001, le magazine Texas Monthly a publié un article intitulé "Hit Man" par Skip Hollandsworth. Il décrivait la vie étrange et fascinante de Gary Johnson, un assassin sous couverture pour la police de Houston qui a aidé à faire condamner des personnes qui cherchaient à commettre des meurtres pour le compte d'autrui. Richard Linklater, le réalisateur à qui l'on doit des classiques tels que la trilogie "Before" et "Dazed and Confused", a lu cet article à l'époque, mais n'a pas réussi à comprendre où l'histoire s'était arrêtée après le départ à la retraite de Gary Johnson. Près de vingt ans plus tard, l'un des hommes les plus charismatiques et les plus séduisants de la planète, Glen Powell ("Top Gun : Maverick") , a rapporté l'idée à Linklater et, ensemble, ils l'ont concrétisée. Le film qui en résulte est un antiroman plein d'esprit et de charme qui met en scène des chats nommés d'après le modèle structurel de la psyché de Freud et l'énergie sexuelle torride de Powell et d'Adria Arjona. Que demander de plus ?

Séries télévisées

"Devenir Karl Lagerfeld" (Disney+)

Karl Lagerfeld a été le maître d'œuvre créatif du renouveau de Channel dans les années 1980, de la modernisation de la ligne de fourrure de Fendi et du développement de sa propre marque de mode, qui a connu un énorme succès. Il a également laissé 1,38 million d'euros à son chat. Le créateur de mode allemand Karl Lagerfeld était une légende, excentrique et fascinante à la fois. Un nouveau spectacle, basé sur le livre "Kaiser Karl" de Raphaëlle Bacqué, retrace sa lente ascension vers le succès, qui a commencé à Paris en 1972. Une pièce d'époque richement texturée dans laquelle il faut se plonger, mais sans porter de pantalon de survêtement (Lagerfeld disait que c'était "un signe de défaite").

Musique

David Lynch et Chrystabell : "Sublime Eternal Love" (Amour éternel sublime)

C'est l'annonce que tous les fans de David Lynch attendaient avec impatience après que le réalisateur d'Eraserhead ait annoncé la semaine dernière que quelque chose allait arriver pour que nous puissions "le voir et l'entendre". S'il ne s'agit pas d'un retour de Twin Peaks ou d'un long métrage, il s'agit d'une nouvelle collaboration passionnante avec la muse de longue date de Lynch, Chrystabell. Leur nouvel album, intitulé "Cellophane Memories", sortira le 2 août. Le premier single a déjà été partagé sur YouTube. Il s'agit d'un vacillement d'harmonies obsédantes qui vous plonge dans un paysage de rêve troublant, à la fois beau et sombre. Nous n'en attendions pas moins.