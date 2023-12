Par Dr Mary S. Booth, Elsie Blackshaw-Crosby

Selon Mary S. Booth et Elsie Blackshaw-Crosby, il n'y a rien qui permette d'obtenir des "émissions négatives" en prenant le carbone stocké depuis des décennies dans un arbre et en le stockant sous terre.

La bioénergie a fait les gros titres l'année dernière, notamment en ce qui concerne la réforme des règles de l'UE sur la manière dont la combustion de bois de forêt est considérée comme une "énergie renouvelable".

Il a toujours été absurde de compter sur la combustion d'arbres - qui émettent plus de CO2 que le charbon lorsqu'ils sont brûlés et mettent des décennies à repousser - comme moyen de "réduire" les émissions.

Mais la politique climatique pourrait être sur le point de s'écarter encore plus des rails en mettant l'accent sur l'énergie de la biomasse avec captage et stockage du carbone, ou BECCS, comme moyen d'éliminer le CO2 de l'atmosphère (dans le jargon climatique, on parle d'"émissions négatives").

La BECCS est un exemple parfait de gaspillage d'argent pour une technologie sans avenir. L'idée est de concentrer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse - qui, dans l'UE et au Royaume-Uni, provient principalement des forêts - et de les pomper dans des formations géologiques souterraines.

L'idée est que ce processus aspirera le CO2 de l'air. Après tout, qui ne voudrait pas éliminer le carbone de l'atmosphère tout en produisant de l'électricité ?

Mais voyez-vous le problème ? Il n'y a rien dans le fait de prendre le carbone stocké depuis des décennies dans un arbre et de le stocker sous terre qui produit des "émissions négatives".

Cela pourrait empêcher les émissions de pénétrer dans l'atmosphère, comme la capture et le stockage du carbone peuvent théoriquement le faire, s'ils sont utilisés avec du charbon, mais cela ne va pas réduire le CO2 atmosphérique dans un délai significatif pour l'atténuation du climat.

En fait, la promotion de l'abattage d'un plus grand nombre de forêts risque d'augmenter les émissions de CO2, car l'abattage entraîne une fuite de carbone dans les écosystèmes forestiers.

Des vœux pieux et des chèques en blanc

Les règles internationales de déclaration des émissions de carbone confirment que les systèmes BECCS utilisant la biomasse forestière n'élimineront pas de manière plausible le CO2 net de l'atmosphère conformément aux objectifs d'émissions "nettes zéro" de l'UE et du Royaume-Uni pour 2050. Mais les décideurs politiques, qui sont pressés de passer à l'acte suivant en matière d'atténuation du climat, se précipitent néanmoins pour offrir des incitations en faveur des systèmes BECCS.

Dans l'UE, la directive sur les énergies renouvelables et la loi sur l'élimination du carbone encouragent toutes deux les BECCS. Les décideurs politiques signent déjà des chèques, y compris (jusqu'à présent) 180 millions d'euros de financement public pour l'usine Stockholm Exergi en Suède, qui promet d'éliminer 7 millions de tonnes de CO2 en dix ans.

Cela représente près de 26 euros par tonne de CO2 éliminée, mais ce n'est qu'une petite fraction des plus de 15 milliards d'euros par an que l'UE alloue actuellement sous forme de subventions à la bioénergie.

D'innombrables experts indépendants, le GIEC et leurs propres conseillers scientifiques ont averti l'UE et le Royaume-Uni que la combustion des forêts n'est pas "neutre en carbone" et que le BECCS alimenté par la biomasse forestière ne produira pas d'émissions négatives.

Le gouvernement britannique a publié une stratégie qui s'en tient à la biomasse et aux BECCS Toby Melville/AP

Les chiffres s'accumulent vraiment si l'on considère que la modélisation climatique de l'UE table sur l'élimination d'environ 250 millions de tonnes de CO2 par an d'ici à 2050 (environ autant de CO2 que celui émis par la moitié des voitures de l'UE).

Pourtant, à aucun moment de cette orgie de vœux pieux et de chèques, l'UE n'a procédé à une évaluation critique de la capacité des BECCS à apporter un quelconque bénéfice climatique - il semble que cette affirmation soit simplement prise pour argent comptant.

Au Royaume-Uni, la situation est à peu près la même. Bien que les scientifiques et les ONG aient bombardé le gouvernement de preuves montrant que brûler des arbres augmente la pollution par le carbone et nuit aux forêts, et malgré une étude commandée par le gouvernement qui montre la même chose, le gouvernement britannique a publié une stratégie qui s'en tient à la biomasse et aux BECCS.

Face à l'incapacité du gouvernement à déterminer si la biomasse et les BECCS peuvent réellement contribuer à la lutte contre le changement climatique, nous avons déposé un recours en justice pour l'obliger à revenir à la case départ. Nous nous demandons s'il n'est pas temps de déposer un dossier similaire auprès de l'UE.

L'écoblanchiment à grande échelle au niveau des États

Les décideurs politiques ne comprennent pas les fondements scientifiques de la biomasse et des BECCS, et ils se laissent facilement convaincre par les promesses de solutions climatiques miraculeuses faites par l'industrie de la biomasse.

Il est temps de lever le voile sur leurs performances actuelles en matière de politique climatique et de se concentrer sur des solutions réelles, fondées sur la science, pour réduire les émissions.

La Commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simson, s'adresse aux médias à son arrivée à une réunion des ministres de l'énergie de l'UE à Bruxelles, septembre 2022. AP Photo/Virginia Mayo

Pourtant, l'UE et le Royaume-Uni accordent chaque année des milliards de subventions à la bioénergie et préparent des programmes de financement supplémentaires et massifs pour le BECCS.

C'est de l'écoblanchiment à grande échelle, qui consiste à dire au public que le gouvernement réduit la pollution par le carbone grâce à de nouvelles technologies, tout en dépensant l'argent des contribuables pour une coûteuse perte de temps.

Nous commençons tous à voir les conséquences de l'urgence climatique. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des solutions qui n'apportent rien.

La technologie de captage et de stockage du carbone peut jouer un rôle dans la réduction des émissions, mais elle ne peut pas fournir et ne fournira pas les "émissions négatives" que les gouvernements réclament et sur lesquelles ils s'appuient.

Il est temps de lever le voile sur les performances actuelles de leur politique climatique et de se concentrer sur des solutions réelles, fondées sur la science, pour réduire les émissions.

Mary S. Booth est fondatrice et directrice du Partenariat pour l'intégrité des politiques, et Elsie Blackshaw-Crosby est avocate directrice du projet Lifescape.

