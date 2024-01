Les Pays-Bas poursuivis en justice par des insulaires des Caraïbes néerlandaises pour inaction climatique

Les insulaires des Caraïbes néerlandaises exigent que le gouvernement prenne des "mesures concrètes" pour protéger l'île de Bonaire des conséquences du changement climatique et qu'il intensifie ses plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Huit habitants de l'île néerlandaise de Bonaire, dans les Caraïbes, attaquent les Pays-Bas en justice pour ne pas avoir fait assez pour les protéger de la crise climatique.

L'action en justice a été déposée aux côtés de "Greenpeace Pays-Bas" à La Haye le jeudi 12 janvier. Elle exige que le gouvernement prenne des "mesures concrètes" pour protéger Bonaire des conséquences du changement climatique et qu'il intensifie ses projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Bonaire se trouve dans le sud des Caraïbes, à environ 8 000 kilomètres d'Amsterdam, et les Pays-Bas sont présents sur l'île, depuis des centaines d'années. Depuis 2010, Bonaire est une municipalité néerlandaise spéciale et compte environ 20 000 habitants de nationalité néerlandaise.

"Les Pays-Bas caribéens ont été oubliés pendant trop longtemps", indique Danique Martis, assistante sociale et l'une des plaignantes dans cette affaire.

"Des plans ont été mis en place pour protéger les Pays-Bas européens contre l'élévation du niveau de la mer et d'autres conséquences de la crise climatique, mais ce n'est pas encore le cas pour Bonaire", ajoute-t-elle.

Les habitants de Bonaire lors du tout premier événement climatique sur l'île © Roëlton Thodé / Greenpeace

Ils n'ont pas d'autre choix que d'agir

Bien que les Pays-Bas soient connus pour leurs mesures d'adaptation au climat, utilisées pour protéger la nation de basse altitude de la mer du Nord, les plaignants affirment que le gouvernement néerlandais n'agit pas pour garantir que leur île reste sûre et habitable à l'avenir.

"Je suis attristé de voir que le gouvernement néerlandais, bien que conscient de ses responsabilités, a choisi de mettre de côté notre droit à la sécurité. C'est pour cette raison que nous allons devant les tribunaux, afin qu'ils n'aient pas d'autre choix que d'agir", explique Danique Martis.

L'action en justice s'articule autour de deux demandes principales. La première est que le gouvernement néerlandais élabore des plans et prenne des "mesures concrètes" pour protéger Bonaire des conséquences du changement climatique.

La seconde est que les Pays-Bas doivent renforcer leurs objectifs en matière de climat, en apportant leur "juste part" pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 °C en atteignant le niveau zéro net 10 ans plus tôt que l'objectif actuel de 2050. Le pays est l'un des plus gros émetteurs d'Europe, proportionnellement à sa population.

Que vous viviez à Bonaire, à Ameland ou à Valkenburg, cela ne devrait pas avoir d'importance. Il est du devoir du gouvernement néerlandais de nous protéger des conséquences de la crise climatique. Andy Palmen Directeur exécutif de Greenpeace Pays-Bas

"Le fait de vivre à Bonaire, à Ameland ou à Valkenburg ne devrait pas avoir d'importance. Il est du devoir du gouvernement néerlandais de nous protéger des conséquences de la crise climatique", a déclaré Andy Palmen, directeur exécutif de Greenpeace Pays-Bas, lors d'une conférence de presse tenue jeudi.

Les plaignants affirment que leurs droits de l'homme sont violés parce que l'État ne fait pas assez pour protéger les habitants de cette municipalité néerlandaise spéciale © Marten van Dijl / Greenpeace

Bonaire confronté à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations

"Bonaire est durement touchée par l'élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et la détérioration de ses récifs coralliens", souligne Andy Palmen.

Une étude de la "Vrije Universiteit" d'Amsterdam, commandée par Greenpeace, montre que la vie quotidienne des habitants de Bonaire est déjà affectée par le changement climatique.

Selon cette étude, l'élévation du niveau de la mer pourrait submerger définitivement certaines parties de l'île d'ici à 2050, une menace aggravée par la disparition des récifs coralliens qui protègent l'île des inondations.

Ces récifs sont également des sites de plongée très prisés et leur dégradation aura des répercussions sur le tourisme, qui constitue une source de revenus importante pour les habitants de l'île. Les chercheurs ont conclu qu'il était très probable que le changement climatique ait un impact majeur sur la santé, entraînant une augmentation des maladies et des décès à Bonaire.

Les pluies diluviennes provoquent des inondations et submergent de nombreuses maisons. Y compris la maison de ma mère. Kjelld Kroon Plaignant et créateur de programmes de 28 ans

"Le changement climatique se produit en ce moment même à Bonaire", affirme un autre des plaignants, Kjelld Kroon, créateur du programme.

"Il fait de plus en plus chaud et les averses sont plus fréquentes et plus extrêmes. Ces averses provoquent des inondations et submergent de nombreuses maisons, y compris la maison de ma mère".

Les auteurs de l'étude affirment que très peu de recherches ont été menées sur les conséquences de l'urgence climatique à Bonaire et dans les deux autres îles des Caraïbes néerlandaises, Saba et St Eustache.

S'appuyer sur un précédent juridique

Le nombre d'actions en justice intentées contre des gouvernements et de grandes entreprises dans le domaine du climat a grimpé en flèche au cours des dernières années.

Le gouvernement néerlandais a perdu une affaire historique, en 2019, lorsque la Cour suprême a statué que le gouvernement avait le devoir explicite de protéger les droits de l'Homme de ses citoyens face au changement climatique. Elle a ordonné au pays de réduire les émissions d'au moins 25 % d'ici la fin de 2020 par rapport aux niveaux de 1990.

Le cas juridique de Bonaire vise à s'appuyer sur cette décision pour montrer que les Pays-Bas ont l'obligation légale de protéger les droits des citoyens sur l'ensemble de leurs territoires.