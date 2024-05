L'Espagne fournira à l'Ukraine des armes d'une valeur record de de 1,129 milliard d'euros

Par Serge Duchêne avec El País, agences

A l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky à Madrid, Espagne a annoncé un paquet d'aide record ainsi que les plans de formation pour 400 soldats ukrainiens

PUBLICITÉ

Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, signeront lundi à Madrid un accord bilatéral de sécurité qui garantit que l'Espagne continuera à fournir des armes à l'Ukraine et prolongera cette aide militaire.

Selon El País, l'Espagne s'engagera aujourd'hui à fournir à l'Ukraine un ensemble d'armes d'une valeur de 1,129 milliard d'euros, un chiffre sans précédent pour une aide militaire nationale à un pays.

L'accord prévoit la fourniture d'équipements militaires allant des missiles Patriot aux chars de combat Leopard, ainsi qu'une large gamme de munitions et armements fabriqués en Espagne, tels que des obus d'artillerie, des systèmes anti-drones et des lance-roquettes portables.

Il implique également des contrats de plusieurs millions de dollars pour l'industrie de la défense espagnole, car l'équipement militaire sera fabriqué par des entreprises espagnoles telles que TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal et Instalaza, selon le journal.

Formation de 400 soldats ukrainiens... en plus de 4 000

La semaine dernière, le ministère de la Défense espagnol a annoncé l'envoi à Kyiv d'un nouveau lot de chars de combat Leopard et de divers types de munitions, comme de l'artillerie de 155 mm et une nouvelle livraison de missiles antiaériens Patriot, ainsi que des systèmes anti-drones, des systèmes optroniques de surveillance et de suivi et des tourelles d'armes télécommandées.

Le gouvernement espagnol s'est également engagé à prendre en charge la formation de 400 nouveaux soldats ukrainiens, qui s'ajouteront aux 4 000 qui ont déjà été formés en Espagne.

Il s'agit d'un accord similaire à celui que l'Ukraine signe avec d'autres pays, par lequel l'Espagne s'engage à poursuivre la formation des soldats ukrainiens.

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a accueilli le leader ukrainien à l'aéroport madrilène de Barajas, a réitéré le soutien de l'Espagne à l'Ukraine, comme il l'a confirmé précédemment à Zelensky lors de leur conversation téléphonique le 7 mai, au cours de laquelle il l'a assuré de ce soutien aussi longtemps que nécessaire.