L'UE envisage de réactiver sa mission de protection du poste frontière de Rafah (EUBAM Rafah) dans la bande de Gaza.

PUBLICITÉ

Cette mission a été créée en 2005 pour aider l'Autorité palestinienne à contrôler la frontière conformément aux normes internationales.

Elle a été suspendue lorsque le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. Depuis lors, l'Égypte contrôle le poste-frontière, mais l'UE souhaiterait être plus présente sur le terrain.

« Pour l'instant, l'une des principales questions que l'UE doit résoudre avant de reconsidérer et de mettre en œuvre l'EUBAM est de savoir qui contrôlera la frontière entre la bande de Gaza et Rafah. L'Égypte, qui insiste également sur le retour de l'Autorité palestinienne (AP) dans la bande de Gaza, aura-t-elle son rôle à jouer ? Israël autorisera-t-il également, par exemple, les personnes à quitter librement la bande de Gaza à l'avenir, après la suspension de son assaut militaire ? Ces questions détermineront dans une large mesure la possibilité pour l'EUBAM d'être active sur le terrain et de jouer un rôle positif. », analyseBrigitte Herremans, chercheuse au Centre des droits de l'homme de l'Université de Gand.

Relancer la mission de l'EUBAM ne sera pas facile. L'une des principales difficultés réside dans le fait qu'Israël pourrait empêcher l'EUBAM de remplir son mandat.

Un autre facteur d'incertitude est, bien sûr, le Hamas, qui exerce plus de contrôle du côté palestinien.

Alors, est-ce le bon moment pour relancer la mission de l'EUBAM ? « Je ne suis pas sûre que le moment soit bien choisi. D'un autre côté, l'UE doit chercher à avoir plus d'accès et plus de présence sur le terrain parce qu'elle sait qu'elle est aussi une payeuse dans le conflit, et elle veut être joueuse parce que, bien sûr, les Etats-Unis sont les principaux joueurs, et dans ce sens, elle cherche à jouer un rôle constructif. », répondBrigitte Herremans.

Les ministres de l'UE ayant donné leur feu vert, les groupes de travail à Bruxelles discutent de ce qu'il faudrait faire exactement pour relancer la mission EUBAM dans la bande de Gaza.