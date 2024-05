Enquête sur l'influence russe : perquisition au Parlement européen, un collaborateur suspecté

Le procureur belge déclare que le collaborateur visé a joué un "rôle important" dans une opération de propagande russe présumée qui a infiltré le Parlement européen.

Les polices bruxelloise et française ont effectué une série de perquisitions simultanées dans les bureaux du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi qu'au domicile d'un collaborateur parlementaire dans le quartier belge de Schaerbeek, mercredi matin.

Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une vaste enquête sur une opération d'influence russe soupçonnée d'avoir payé des députés européens en exercice pour diffuser de la propagande pro-Kremlin depuis le cœur des institutions européennes à Bruxelles.

Le procureur belge, qui a ordonné les perquisitions de mercredi, a déclaré qu'il existait des "indications" selon lesquelles l'employé du Parlement en question a joué un "rôle significatif" dans l'opération de propagande russe, confirmant que la perquisition est liée à une affaire d'"ingérence, de corruption passive et d'appartenance à une organisation criminelle".

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement le poste occupé par l'employé au sein du Parlement, ni s'il travaille directement pour l'un des législateurs élus du Parlement.

Interrogé par Euronews, le service de presse du Parlement européen a déclaré : "Nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours".

"Le Parlem__ent européen coopère pleinement avec les forces de l'ordre et les autorités judiciaires afin de faciliter le cours de la justice et continuera à le faire si on le lui demande. C'est dans ce contexte que l'accès à un bureau a été accordé", ajoute la déclaration.

Cette perquisition est le dernier développement en date d'une enquête en cours sur la société d'information néerlandaise Voice of Europe, sanctionnée par l'Union européenne au début du mois pour avoir colporté la propagande du Kremlin.

La société d'information prétendait fournir des "informations non censurées sur l'Europe et le monde" et, pas plus tard qu'en mars dernier, elle a organisé des interviews et des débats en tête-à-tête avec des députés européens en exercice, diffusés depuis le Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg.

Fin mars, les autorités tchèques ont annoncé qu'elles avaient démantelé une opération d'influence russe menée par l'intermédiaire de Voice of Europe, alléguant que des transactions financières avaient été effectuées en faveur de représentants élus au Parlement européen et dans les parlements nationaux.

Selon les médias tchèques citant des responsables des services de renseignement, les allégations concernent des hommes politiques d'Allemagne, de France, de Pologne, de Belgique, des Pays-Bas et de Hongrie.

L'un des députés européens interrogés par ces soi-disant médias est Anders Vistisen, qui représente le groupe d'extrême droite du Parlement européen, Identité et Démocratie (ID), dans les débats précédant les élections européennes de juin.

Interrogé par euronews au début du mois pour savoir s'il avait été payé pour cette interview, Anders Vistisen a fermement démenti: "Non, bien sûr que non. Cette interview a été organisée dans les mêmes conditions que celle-ci. On m'a demandé de donner une interview et je l'ai fait. C'est mon travail en tant qu'homme politique".

L'eurodéputé Maximilian Krah - dont le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) a récemment été expulsé de sa famille européenne après avoir fait des commentaires nazis accablants à un journal italien - a également balayé ses liens avec Voice of Europe, affirmant que bien qu'il ait donné des interviews à la société, il n'en avait pas bénéficié financièrement.

"Il n'y a aucune allégation spécifique selon laquelle j'aurais été payé pour l'une ou l'autre de ces interviews", a déclaré M. Krah sur X. "Cela montre ce qu'il faut penser de la campagne actuelle : Rien !"

L'assistant de M. Krah a depuis été arrêté, soupçonné d'espionnage au profit de la Chine.

Le dernier développement de l'enquête intervient quelques jours avant que les quelque 370 millions d'électeurs de l'UE ne se rendent aux urnes pour élire les nouveaux membres du Parlement européen, lors d'un scrutin dont on craint beaucoup qu'il ne soit la cible de l'ingérence du Kremlin.