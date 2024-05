L'Allemagne annonce une aide militaire de 500 millions d'euros à Kyiv

Par Euronews avec AP, EBU

La Russie a lancé une nouvelle offensive à Kharkiv au début du mois et les commandants militaires ukrainiens ont signalé un nouveau renforcement des troupes russes dans le nord de la région jeudi.

Le voyage du ministre de la Défense allemand à Odessa est resté secret jusqu'au dernier moment pour des raisons de sécurité.

Une fois arrivé sur place, Boris Pistorius a annoncé un programme de soutien militaire de 500 millions d’euros à l’Ukraine.

"L'Ukraine est sous pression parce que les forces russes font tout ce qu'elles peuvent pour étendre le front et immobiliser les forces ukrainiennes. Et elles y parviennent. Dans le même temps, aucune percée vraiment significative et durable n'est réalisée", a souligné le ministre allemand.

Sur le terrain, les troupes ukrainiennes de première ligne continuent de faire face à une pénurie de munitions face à une nouvelle offensive russe dans la région nord de Kharkiv, lancée au début du mois.

La Russie a réalisé quelques gains territoriaux, mais la capacité de l'Ukraine à retenir les forces de Moscou a été entravée par un long retard dans l'aide militaire américaine et par l'insuffisance de la production militaire de l'Europe occidentale, qui a ralenti les livraisons cruciales sur le champ de bataille.

Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré jeudi que de nouveaux accords avec des partenaires dans les domaines de la défense aérienne et de la production de drones se profilaient à l'horizon.

"Nous avons déjà reçu des confirmations de la part des dirigeants concernant le renforcement de nos capacités de défense aérienne, et la clé est de les mettre en œuvre intégralement et d'ajouter des accords plus pertinents", a indiqué Volodymyr Zelensky.

Signe supplémentaire du soutien de Washington, dans le même temps, le président américain Joe Biden a donné à Kyiv le feu vert pour utiliser les armes américaines pour frapper à l’intérieur de la Russie dans le but limité de défendre Kharkiv. Mais deux responsables américains anonymes ont déclaré que la politique de Washington appelant l’Ukraine à ne pas utiliser de missiles à longue portée et d’autres munitions américaines pour frapper l’intérieur de la Russie n’avait pas changé.