Le Premier ministre slovaque Robert Fico désormais soigné à domicile

Par euronews avec agences

Blessé grièvement par balle il y a quinze jours lors d'un attentat, Robert Fico a quitté l'hôpital de Banska Bystrica. Le leader populiste reçoit désormais des soins à domicile à Bratislava.

L'annonce a été faite par la porte-parole du complexe hospitalier Ružena Maťašeje, qui a précisé que le chef du gouvernement serait soigné à domicile.

Robert Fico a été attaqué le 15 mai dernier, pendant qu'il saluait ses partisans après une réunion du gouvernement délocalisée à Handlová, une ville du centre de la Slovaquie.

L’agresseur avait tiré quatre balles à bout portant et avait laissé le Premier ministre dans un état grave, ce qui avait ensuite nécessité une opération de cinq heures et une autre deux jours plus tard.

L'assaillant présumé, un retraité de 71 ans, avait immédiatement été arrêté par les gardes de sécurité. Il a été placé en détention préventive pour tentative de meurtre avec préméditation. Selon les médias locaux, il suit actuellement un traitement psychiatrique, mais risque la prison à vie s'il est reconnu coupable.