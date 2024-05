De "graves erreurs ont été commises" par la sécurité de Robert Fico (expert)

La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico le mercredi 15 mai aurait-elle pu être évitée ? C’est en tout cas ce que croit un expert. Après avoir visionné les images de l’attaque, il pointe du doigt de nombreuses failles dans le dispositif de sécurité.

Selon le Dr J. Ervin Kis, l'équipe de sécurité de Robert Fico a commis de graves erreurs lors de la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque mercredi 15 mai. Expert en matière de sécurité personnelle, il nous a aidés à analyser les images de l'attentat.

Robert Fico környezete pillanatokkal a lövések előtt Rtv

Sur la première image, nous voyons que, comme le dit Ervin Kis, Robert Fico, marqué d'une flèche rouge, n'est pas entouré de ses gardes du corps en couverture rapprochée, mais que le plus proche est à un bon mètre. Le plus gros problème se situe à gauche, où les gardes du corps sont encore plus éloignés. Les tirs viennent de la droite, et comme personne ne protège Fico sur la gauche, il tombe au sol sans être gêné.

Les gardes du corps n'ont pas tenu compte du fait qu'il pouvait y avoir plus d'un tireur

Selon l'expert, le premier tir est presque impossible à dévier dans de telles situations, mais le second aurait idéalement dû être arrêté par l'un des gardes du corps. Mais les défenseurs de Robert Fico ont réagi quelques secondes plus tard, et mal.

Fico már a földre rogyva Rtv

Quelques instants plus tard, Fico était déjà effondré sur le sol à cause des tirs, mais à ce moment-là, il n'était toujours pas couvert par ses gardes du corps. Les hommes à droite sur la photo ci-dessus étaient occupés à désarmer l'attaquant, ce qui est bien selon Ervin Kis, bien qu'ils soient arrivés en retard sur les lieux. Cependant, les gardes du corps proches de Fico ne le couvrent pas avec leurs corps. Le problème aurait pu être plus grave s'il y avait eu plus d'un assaillant, car il aurait pu tirer des coups de feu ciblés vers le Premier ministre.

Après l'attentat, l'ancien chef de la police slovaque, Istvan Hamran, a également déclaré que la sécurité avait échoué et que le chaos régnait au moment de l'attaque.

Ervin Fis va même plus loin et affirme que cette attaque aurait pu être évitée grâce aux services de renseignement. Car il y a quelques jours, le suspect avait fait part de son mécontentement lors d’une manifestation.

"Le 24 avril, le suspect avait crié haut et fort, lors d'une manifestation, qu'il y en avait assez de Fico. Donc, si les services de renseignement avaient enregistré cela, s'ils le savaient déjà et avaient réagi en conséquence, dans une foule de 30 personnes, cette personne aurait pu être facilement éliminée".

Robert Fico est désormais dans un état stable. Lundi, les médecins discuteront de la possibilité de le transférer dans un hôpital de la capitale, Bratislava.