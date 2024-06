Pressions pour accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'UE avant la présidence hongroise

Douze États membres de l'UE font pression pour que l'Ukraine et la Moldavie progressent sur la voie de l'adhésion avant que la Hongrie ne prenne les rênes du Conseil.

Les ministres de douze pays de l'UE ont demandé que les prochaines étapes des candidatures à l'adhésion à l'UE de l'Ukraine et de la Moldavie soient ouvertes avant la fin du mois de juin, date à laquelle le gouvernement hongrois de Viktor Orbán doit prendre la présidence tournante du Conseil de l'UE pour une durée de six mois.

Dans une lettre adressée à la ministre belge des affaires étrangères Hadja Lahbib, dont le gouvernement préside actuellement le Conseil, les ministres affirment que des progrès rapides dans le processus d'adhésion de Kiev et de Chișinău "remonteraient le moral et feraient avancer le travail de réforme dans ces pays".

La lettre, rapportée pour la première fois par Euractiv, a été lancée par la Tchécoslovaquie, selon des sources diplomatiques. Elle a également été signée par les ministres des Affaires étrangères ou européennes de Suède, d'Estonie, de Finlande, du Portugal, de Lettonie, de Pologne, de Lituanie, d'Allemagne, de Slovénie, de Roumanie et de Slovaquie.

Si elle n'a pas officiellement signé la lettre, la France s'est également engagée à "tout faire" pour "tenir la première conférence intergouvernementale avant la fin du mois", selon une source de l'Élysée.

Les douze capitales souhaitent que les États membres adoptent les cadres de négociation - la feuille de route des négociations d'adhésion - et qu'ils lancent les négociations en convoquant les premières conférences intergouvernementales avec les deux pays avant la fin du mois.

Ces deux étapes requièrent la bénédiction unanime des 27 États membres de l'UE, mais selon des diplomates, la Hongrie bloque actuellement ces deux décisions.

L'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie a été approuvée en principe par les 27 États membres de l'UE en décembre, la Hongrie s'étant abstenue.

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, s'est toujours opposé à ce que l'adhésion de l'Ukraine progresse rapidement. Il s'inquiète en effet du niveau de corruption dans le pays et de l'absence de mesures visant à protéger les droits de la minorité hongroise dans la région frontalière de Transcarpatie.

Les pays qui attendent de rejoindre l'Union européenne doivent mettre en œuvre une série de réformes, notamment judiciaires, constitutionnelles et économiques, avant d'être considérés comme prêts à adhérer. Le processus est notoirement long et a duré en moyenne une dizaine d'années pour les pays qui ont de l'espoir.

L'ouverture des négociations n'est que l'une des nombreuses étapes d'une longue série, qui nécessitent toutes le soutien unanime des membres actuels de l'UE.

Le gouvernement de M. Orbán devant assumer la présidence du Conseil de l'UE à partir de juillet - ce qui lui donne le pouvoir de fixer l'ordre du jour et de présider les réunions ministérielles -, les ministres craignent que les négociations ne dérapent encore davantage si la Hongrie ne cède pas d'ici à la fin du mois de juin.

Cette situation survient alors que l'exaspération à l'égard du gouvernement d'Orbán s'accroît , ce dernier continuant à opposer son veto à des décisions clés concernant l'aide militaire à Kiev.

Il est temps d'aller de l'avant

Les douze ministres insistent sur le fait que, compte tenu des "résultats obtenus et des efforts de réforme en cours tant en Ukraine qu'en Moldavie", il est maintenant "temps d'aller de l'avant".

"Pour poursuivre le processus d'élargissement de manière crédible, l'UE devrait fournir des avantages tangibles aux populations des pays respectifs", peut-on lire dans la lettre, qui évoque le concept très prisé d'intégration progressive aux politiques et programmes de l'UE avant d'accorder aux pays candidats une adhésion à part entière.

Ce concept est défendu dans une proposition conjointe franco-allemande dévoilée en septembre dernier, l'énergie, le marché unique et la sécurité étant présentés comme des domaines politiques potentiels dans lesquels les pays candidats pourraient être intégrés avant de devenir membres de l'UE.

Les dirigeants de l'UE, tels que le président du Conseil européen Charles Michel, ont plaidé pour une accélération du processus d'adhésion, appelant l'UE elle-même à faire ses devoirs et à se préparer à l'élargissement d'ici à la fin de la décennie.

M. Michel a précédemment décrit l'élargissement comme un impératif géopolitique, affirmant que l'Union devait s'agrandir sous peine d'être confrontéeà un "nouveau rideau de fer" le long de son flanc oriental.

Toutefois, des détracteurs tels que M. Orbán ont prévenu que l'intégration éventuelle de l'Ukraine - pays frappé par la guerre et dont le PIB par habitant est trois fois inférieur à celui de la Bulgarie, la plus petite économie de l'UE - déstabiliserait la structure budgétaire de l'Union et ferait passer de nombreux pays de l'UE du statut de bénéficiaires nets à celui de contributeurs nets.

Les experts estimentque l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'UE pourrait avoir un impact compris entre 110 et 136 milliards d'euros sur le budget septennal de l'Union, soit un coût compris entre 0,1 % et 0,13 % du produit intérieur brut (PIB) de l'UE.