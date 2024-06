Danemark : quatre jours après son agression, M. Frederiksen estime qu'"une limite a été franchie"

Par Euronews avec AP

La Première ministre danoise Mette Fredriksen avoue avoir été "un peu secouée" par l'agression dont elle a été victime.

Quatre jours après l'agression, dont elle a été victime, la Première ministre danoise avoue avoir été "secouée" et estime qu'"une limite a été franchie."

Mette Frederiksen, 46 ans, a reçu un coup de poing vendredi dans une rue de Copenhague. Les médecins ont détecté une "légère entorse cervicale".

La police a immédiatement interpellé son agresseur, un Polonais de 39 ans résidant au Danemark.

Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark : "C'est une limite qui a été franchie. C'est très violent d'être frappé. Cela fait mal, et j'ai été un peu secouée par la suite. Mais c'est probablement aussi quelque chose qui s'est un peu accumulé. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, et il y a aussi des choses désagréables qui ont augmenté ici. Peut-être surtout après l'attaque contre Israël avec des cris et de nombreuses menaces, des menaces de mort et d'autres choses de ce genre."

L'assaillant est en garde à vue. Ses motivations n'ont pas été établies. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été sous l'emprise de la drogue au moment de l'agression.