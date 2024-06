Bruxelles : un rassemblement de masse contre l'extrême droite

Il s'agit déjà d'une deuxième marche pareille après le succès des partis d'extrême droite lors des élections européennes, notamment en France, Allemagne, Pays-Bas, ou des populistes, comme en Hongrie ou Bulgarie.

Plus de 4 500 personnes ont défilé à Bruxelles dimanche soir pour protester contre l'idéologie d'extrême droite.

Organisée par la Coordination antifasciste de Belgique, la marche a rassemblé une vingtaine de mouvements sociaux et d'organisations.

Il s'agit de la deuxième grande marche dans la capitale belge dénonçant l'extrême droite depuis les élections européennes du 9 juin, qui ont vu les partis de droite et d'extrême droite ou populistes remporter une large victoire.

Cette marche est importante aujourd'hui pour montrer un message d'espoir face aux messages de désespoir que l'extrême droite veut nous apporter. C'est important de montrer que nous sommes solidaires avec tout le monde, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son salaire, quoi qu'il fasse. Nous sommes solidaires et nous voulons une société qui ne nous divise pas. Une société qui n'exclut pas, une société qui n'est pas raciste ou sexiste. Sixtine Van Outryve Coordination antifasciste de Belgique

C'est sans doute en France que la victoire de l'extrême droite a été la plus spectaculaire. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est arrivé en tête avec plus de 31 % des voix, ce qui a incité le président Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections anticipées. Son parti Renaissance n'a pas eu même la moitié des voix pour les anciens "frontistes".

En Italie, le parti de droite dure Fratelli d'Italia de la Première ministre Giorgia Meloni a recueilli le plus grand nombre de voix (28,7 %), tandis qu'en Allemagne, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD), en dépit de nombreux scandales qui ont émaillé sa campagne, s'est hissé à la deuxième place, reléguant les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz à la troisième place.

Les partis populistes et de droite dure ont également remporté des victoires en Autriche, en Hongrie et en Bulgarie.

Les manifestants à Bruxelles ont tenu à montrer que la montée de l'extrême droite n'était pas "inévitable" et qu'il était important d'y faire face en construisant des alternatives sociales et démocratiques.

"Nous allons leur montrer que les jeunes ne sont pas entièrement séduits par l'extrême droite et que la majorité d'entre nous continue à se battre contre leurs idées", a relevé Henri, un manifestant de 17 ans.