Intempéries en France : les fortes pluies menacent les abeilles

Par Euronews avec agences

Les apiculteurs de Gironde sont inquiets. La mauvaise météo est particulièrement néfaste pour leurs abeilles.

PUBLICITÉ

En France, fortes pluies et les températures plus basses affament et tuent les colonies d'abeilles et leurs habitats.

A Saint-Selve, dans le sud-ouest du pays, Dominique Laforce, apicultrice, affirme que le mois de juin est censée être la plus grande période de récolte, mais peu de ruches sont remplies d'insectes en quête de nectar : "la fleur est mouillée et détrempée donc l'abeille ne peut pas y entrer car il fait trop froid et elle ne sortira pas et surtout l'abeille ne parviendra pas à découvrir le nectar."

Il y a quatre ans, la Commission européenne a adopté la stratégie décennale pour la biodiversité, visant à "rétablir" l'environnement naturel d'ici 2030.

Le plan comprend des objectifs spécifiques pour les abeilles, notamment "arrêter et inverser le déclin des pollinisateurs".

Les experts affirment que si l’on ne s’attaque pas au changement climatique, aux pesticides et à la perte d’habitat, ces insectes ailés importants disparaîtront.