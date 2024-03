La Finlande est le "pays le plus heureux du monde" pour la septième année consécutive, mais le World Happiness Report 2024 révèle une tendance inquiétante chez les jeunes.

PUBLICITÉ

La Finlande est couronnée "pays le plus heureux du monde" pour la septième année consécutive dans un nouveau rapport international sur le bonheur.

Compilé à partir de données provenant de plus de 140 pays, le World Happiness Report est publié chaque année par Gallup, les Nations unies et l'Université d'Oxford.

Cette année, pour la première fois, le rapport inclut des données sur l'âge des participants, qui révèlent une divergence inquiétante dans le degré de bonheur des jeunes à l'échelle mondiale par rapport aux générations plus âgées.

Dans l'ensemble, les pays européens dominent le classement. En particulier, les pays nordiques - Finlande, Danemark, Islande, Suède et Norvège - ont tous conservé une place dans le top 10.

Comment mesurer le bonheur ?

Le classement annuel du World Happiness Report repose en grande partie sur des évaluations subjectives des participants, compilées au cours des trois dernières années par le Gallup World Poll en coopération avec le Wellbeing Research Centre de l'Université d'Oxford et le Réseau des solutions de développement durable des Nations unies.

Si les classements eux-mêmes ne reposent que sur les réponses données par les personnes interrogées lorsqu'on leur demande d'évaluer leur propre vie, des experts des domaines de l'économie, de la psychologie et de la sociologie sont ensuite appelés à traiter les données et à proposer des évaluations basées sur six variables clés.

Les variables quantifiées dans le rapport sont le revenu (PIB par habitant), l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l'absence de corruption.

Les jeunes sont plus malheureux que jamais

Pour la première fois, le rapport a approfondi les données pour donner un aperçu des niveaux de bonheur par groupe d'âge.

La Lituanie (19ème au classement général) est le pays le plus heureux du monde pour les jeunes enfants et les moins de 30 ans, tandis que les personnes âgées de plus de 60 ans sont les plus heureuses au Danemark (2ème au classement général).

Le rapport de cette année a mis en évidence une disparité croissante du bien-être entre les âges en fonction de leur situation géographique.

Les chercheurs ont constaté que, globalement, les jeunes âgés de 15 à 24 ans se déclaraient plus satisfaits de leur vie que les adultes âgés de 25 ans et plus. Toutefois, des baisses significatives ont été mises en évidence en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ainsi qu'au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud, "en raison de tendances négatives pour les jeunes".

"En rassemblant les données disponibles sur le bien-être des enfants et des adolescents dans le monde, nous avons constaté des baisses inquiétantes, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale", déclare Jan-Emmanuel De Neve, directeur du Well-being Research Centre d'Oxford et rédacteur en chef du World Happiness Report.

"Penser que, dans certaines parties du monde, les enfants connaissent déjà l'équivalent d'une crise de la quarantaine exige une action politique immédiate".

À l'inverse, dans le reste du monde, les niveaux de bonheur des jeunes et des adolescents ont largement augmenté, même si, d'une manière générale, les personnes plus âgées sont plus heureuses dans l'ensemble, précise le rapport.

"Les résultats sont assez frappants. Il existe une grande diversité entre les pays en ce qui concerne le bonheur relatif des populations jeunes, âgées et intermédiaires", explique John F. Helliwell, professeur émérite d'économie à l'université de Colombie-Britannique et rédacteur fondateur du World Happiness Report, dans un communiqué.

"C'est pourquoi le classement mondial du bonheur est très différent pour les jeunes et pour les personnes âgées, dans une mesure qui a beaucoup changé au cours des douze dernières années".

Quels pays figurent parmi les 10 derniers ?

Si l'on examine les dix derniers pays de la liste, l'Afghanistan reste le pays le plus malheureux du monde, dans un classement pratiquement inchangé.

134. Zambie

PUBLICITÉ

135. Eswatini

136. Malawi

137. Botswana

138. Zimbabwe

139. Congo

PUBLICITÉ

140. Sierra Leone

141. Lesotho

142. Liban

143. Afghanistan

Quels pays composent le top 10 ?

Dans l'ensemble, le classement des dix premiers pays de cette année reste inchangé, en particulier le trio de tête. Toutefois, le Danemark, qui occupe la deuxième place, a partiellement comblé son retard sur la Finlande.

PUBLICITÉ

1. Finlande

2. Danemark

3. Islande

4. Suède

5. Israël

PUBLICITÉ

6. Pays-Bas

7. Norvège

8. Luxembourg

9. Suisse

10. Australie

PUBLICITÉ

Quels sont les changements principaux ?

Si les 10 premiers restent très proches les uns des autres en termes de score et de positionnement, les mouvements les plus intéressants apparaissent dans le top 20.

Les nouveaux venus sont le Costa Rica (12ème) et le Koweït (13ème), tandis que les États-Unis et l'Allemagne ont été délogés des 15ème et 16ème places et relégués respectivement aux 23ème et 24ème rangs cette année.

C'est la première fois que les États-Unis sortent du top 20 du World Happiness Report, en raison notamment d'une baisse significative du bien-être des Américains de moins de 30 ans, précisent les auteurs du rapport.

On note également cette année un resserrement des niveaux de bonheur entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, des pays comme la République tchèque (18ème) et la Lituanie (19ème) conservant leur place dans le top 20, et la Slovénie se situant désormais en 21ème position.

Il est intéressant de noter que seuls deux pays du top 10 - les Pays-Bas et l'Australie - ont une population de plus de 15 millions d'habitants.

PUBLICITÉ

Comme les années précédentes, 2023 a été marquée par des événements géopolitiques majeurs. Leur impact sur les indices de bonheur dépend largement du moment où ils se sont produits par rapport à celui où l'enquête a été menée.

Ainsi, des événements comme l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre qui s'en est suivie à Gaza n'ont pas été enregistrés par le rapport, ce qui explique qu'Israël (4ème l'an dernier) reste en bonne place dans le classement, à la 5ème position.