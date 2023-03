Le trafic aérien perturbé à Heathrow

Plus de 1 400 agents de sécurité d'un des principaux aéroports européens se mettent en grève pendant les vacances de Pâques, obligeant British Airways à annuler environ 32 vols quotidiens.

Les travailleurs du terminal 5 d'Heathrow, le portail principal de British Airways, se retireront pendant 10 jours à partir du 31 mars à cause d'un désaccord sur les salaires.

Au total, plus de 300 vols seront annulés pendant la période concernée.

D'autres compagnies aériennes au départ d'Heathrow pourraient également être touchées.

Pourquoi les agents de sécurité d'Heathrow se mettent-ils en grève ?

Après des années de gel des salaires ou de réductions de salaire, et avec une inflation de plus de 13%, le syndicat refuse l'offre de l'aéroport d'une augmentation de salaire de 10 %

La secrétaire générale du syndicat Unite, Sharon Graham, a déclaré que les travailleurs d'Heathrow perçoivent "des salaires de misère tandis que le directeur général et les cadres supérieurs bénéficient de salaires énormes". Elle ajoute que les membres de Unite sont "tout simplement incapables de joindre les deux bouts en raison des bas salaires" et qu'ils font la grève "par besoin et non par cupidité".

L'aéroport défend sa proposition et estime que "menacer de gâcher les vacances durement gagnées des gens par une grève n'améliorera pas l'accord".

Quelle conséquence sur les vols au départ d'Heathrow à Pâques ?

"Nous nous sommes excusés auprès des clients dont les plans de voyage ont été affectés et leur avons proposé une gamme d'options, y compris la modification de la réservation sur un nouveau vol avec nous ou une autre compagnie aérienne, ou la demande d'un remboursement complet", a déclaré un porte-parole de British Airways.

Les files d'attente pourraient être beaucoup plus longues que la normale ; il est donc conseillé d'arriver bien avant son vol, même s'il est maintenu.

Les employés du Bureau des passeports également en grève à Pâques

Une autre grève au Royaume-Uni pourrait également avoir un impact sur les voyages de Pâques : 1 000 employés du Bureau des passeports ont annoncé qu'ils feraient grève pendant cinq semaines le mois prochain.

Cette action est liée à un désaccord sur les emplois, les salaires et les conditions de travail et est programmée pour provoquer des perturbations massives.

Cela a fait craindre que les passeports de certaines personnes ne soient pas traités à temps pour leurs vacances d'été.