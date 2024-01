"Mode avion" : les règles de sécurité des compagnies aériennes expliquées

Pourquoi faut-il maintenir son siège droit ? Pourquoi ouvrir les stores des hublots au décollage ? Nous avons posé ces questions à des experts.

Des apparitions de célébrités aux flash mobs, les compagnies aériennes font preuve de créativité pour s'assurer que les passagers écoutent les consignes de sécurité avant le vol.

Pourtant, bon nombre d'entre nous n'y prêtent pas grande attention, et certains les ignorent tout simplement.

Pour vous rappeler l'importance des consignes de sécurité des compagnies aériennes, nous nous sommes entretenus avec des membres du personnel des compagnies aériennes et des experts en sécurité afin de découvrir quelques-unes des raisons qui les justifient.

Pourquoi faut-il que le siège soit droit au décollage et à l'atterrissage ?

Il n'y a rien de pire que de prendre sa place dans un avion et de voir la personne devant nous incliner son siège immédiatement.

Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est aussi un danger. Le personnel des compagnies aériennes demande aux passagers de garder leur siège droit au décollage et à l'atterrissage, car c'est à ces moments-là que l'on risque le plus d'être confronté à une situation d'urgence et que l'on a le moins de temps pour s'y préparer.

En cas d'atterrissage d'urgence ou d'évacuation, maintenir son siège droit aide les personnes derrière soi à se lever rapidement de leur siège.

De même, ranger votre plateau permet de dégager le passage pour vous et les autres passagers de votre rangée. C'est également pour cette raison que vous devez placer vos affaires sous le siège devant vous.

Ouvrir le store de votre fenêtre vous permet de repérer les dangers à l'extérieur. Canva

Pourquoi faut-il ouvrir le store de la fenêtre au décollage et à l'atterrissage ?

Les raisons de garder le store ouvert au décollage et à l'atterrissage sont moins évidentes, mais tout aussi importantes.

Ces phases du vol sont les plus dangereuses, et les stores ouverts permettent aux hôtesses de l'air et aux passagers de repérer immédiatement tout problème, tel qu'un incendie de moteur, afin d'alerter le poste de pilotage.

En cas d'évacuation d'urgence, ils permettent également à l'équipage de voir s'il est possible d'emprunter la sortie en toute sécurité et aux employés extérieurs d'évaluer la situation à l'intérieur de la cabine.

En outre, il permet à vos yeux de s'adapter à la lumière extérieure, ce qui vous permet de mieux voir lors d'une évacuation.

Pourquoi l'éclairage est-il réduit avant le décollage et l'atterrissage ?

En cas d'atterrissage d'urgence, l'avion peut être plongé dans l'obscurité.

"Les lumières sont réduites pour faciliter la vision nocturne en cas d'évacuation", explique à Euronews Travel Jodie Jarvis, formatrice aux procédures de sécurité et d'urgence et commissaire de bord.

L'acclimatation de l'équipage et des passagers à une faible luminosité leur permet de voir plus clairement et d'évacuer l'avion plus rapidement.

Quand est-il nécessaire d'adopter la position de sécurité ?

Certaines démonstrations de sécurité en vol montrent la position de sécurité, qui doit être adoptée si l'équipage le demande. Le plus souvent, cette position consiste à se pencher en avant, les pieds fermement posés sur le sol, la tête aussi près que possible de la surface qu'elle risque de heurter en cas de choc - généralement le siège avant - et les mains de part et d'autre de la tête.

"La position de corset est utilisée lors d'un atterrissage d'urgence, principalement pour prévenir les lésions d'inertie, qui résultent d'une accélération ou d'une décélération rapide du cerveau", explique Jodie Jarvis.

Il n'est généralement pas nécessaire de s'arc-bouter pendant les turbulences, à moins qu'elles ne soient très violentes.

"Vous savez quand vous devez vous protéger parce que le personnel de cabine commence à crier "Calmez-vous" ou parce que vous ressentez instinctivement le besoin de protéger votre tête et de vous pencher vers l'avant", explique Jodie Jarvis

En cas de turbulences, vous devez attacher votre ceinture de sécurité. Il n'est pas nécessaire de redresser votre siège ou de ranger votre plateau car une évacuation n'est pas prévue, mais vous devrez peut-être sécuriser les liquides qui pourraient se répandre ou les objets qui pourraient tomber.

Pourquoi mettre son téléphone en mode "avion" ?

Avant 2013, les appareils tels que les téléphones portables devaient être complètement éteints au moment du décollage et de l'atterrissage.

Cette exigence a ensuite été assouplie pour permettre aux passagers de laisser leur téléphone en mode avion.

Cette règle a été introduite à l'origine par crainte que les signaux des téléphones n'interfèrent avec les signaux radio du poste de pilotage et la communication intérieure avec le contrôle du trafic aérien.

Des tests rigoureux ont été effectués et des systèmes de vol ont été conçus pour parer à cette menace. L'Union européenne a ainsi supprimé l'obligation du mode avion pendant les vols à compter du 30 juin 2023.

Pourquoi ne pas prendre son sac en cas d'évacuation d'urgence ?

Outre la nécessité évidente d'évacuer le plus rapidement possible - dans les 90 secondes, pour être exact - il y a d'autres raisons pour lesquelles il ne faut pas prendre son sac ou d'autres effets personnels en cas d'urgence dans l'avion.

"Lors d'une évacuation, votre sac à main risque de prendre de la place, de s'emmêler, de faire trébucher ou de heurter quelqu'un et de percer ou d'endommager la glissière d'une manière ou d'une autre", explique Jodie Jarvis

Les passagers portant des talons hauts sont également priés de les retirer en cas d'évacuation d'urgence, car ils risquent de percer le toboggan. Il est également déconseillé de porter des tongs sur un vol, car ce ne sont pas les chaussures les plus pratiques lors d'une évacuation.