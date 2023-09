Tarifs erronés : ou comment profiter des offres de vols bon marché

Cette astuce de vol bon marché peut vous permettre d'obtenir des billets à des prix défiant toute concurrence, mais elle peut s'avérer risquée.

Vous cherchez des vols bon marché pour votre prochaine escapade ? Les tarifs erronés pourraient être votre meilleur atout.

Comme leur nom l'indique, les tarifs erronés sont des erreurs commises, lorsque le prix d'un vol est indiqué en ligne. Parfois, les billets sont vendus à un prix bien inférieur à ce qu'ils devraient être, soit en raison d'une erreur humaine, soit à cause d'un problème dans les systèmes complexes qui déterminent les prix des vols.

Les voyageurs avertis peuvent profiter de ces erreurs pour s'assurer des vacances bon marché, mais ces tarifs à bas prix comportent des risques.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les tarifs erronés, depuis la manière de les trouver jusqu'à ce qui peut se produire lorsque vous les réservez.

Piratage de vols bon marché : comment trouver les tarifs erronés

Il existe plusieurs sites web et bulletins d'information consacrés à la recherche de vols bon marché, y compris ceux qui se spécialisent dans les astuces, telles que le skiplagging et les tarifs erronés.

Jack's Flight Club est un exemple qui propose des offres de vols, par le biais d'une lettre d'information électronique et d'une application mobile. Plutôt que de proposer des billets sur sa propre plateforme, il redirige les utilisateurs vers les sites de réservation des compagnies aériennes, ou des agences de voyage. L'abonnement est gratuit, mais l'adhésion Premium donne accès à davantage de réductions.

Le service propose des alertes pour des vols bon marché au départ de tous les aéroports de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, d'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et du Royaume-Uni, ainsi qu'au départ de Boston, Chicago, New York, Philadelphie et Washington DC, aux États-Unis.

Secret Flying propose un service similaire, avec des offres de vols bon marché et des erreurs répertoriées sur son site web et communiquées aux abonnés, par courrier électronique. Il recherche des offres au départ d'aéroports du monde entier et son utilisation est gratuite.

Vous pouvez également mettre en place des alertes de prix pour des itinéraires spécifiques avec des services d'agrégation comme Skyscanner ou Google Flights.

Les tarifs erronés sont généralement rectifiés ou vendus rapidement. Vous devez donc agir vite pour obtenir un vol bon marché.

Quelles sont les causes des tarifs erronés ?

Les prix des vols sont souvent déterminés par des algorithmes complexes qui les ajustent en fonction de données, telles que la demande pour des itinéraires particuliers, ou la distance.

Ils peuvent également être ajustés par des agences de voyage en ligne qui vendent des vols en tant que tiers. Il arrive que des tarifs erronés soient affichés, lorsque ces agents proposent des prix différents de ceux pratiqués directement par la compagnie aérienne, soit en raison d'une erreur humaine, soit à cause d'une faille dans le système.

Dans d'autres cas, les conversions d'une devise à l'autre peuvent être indiquées de manière incorrecte, ce qui rend le vol beaucoup moins cher qu'il ne devrait l'être. La compagnie aérienne peut également se tromper en calculant le kilométrage des vols de correspondance, ce qui se traduit par des taxes moins élevées.

Les compagnies aériennes commettent parfois l'erreur d'afficher un vol en première classe, en classe affaires ou en classe premium à un tarif économique. C'est souvent là que vous pouvez faire les plus grosses économies, car les tarifs économiques sont en grande partie constitués de taxes et de suppléments qui restent généralement les mêmes, quelles que soient les erreurs commises.

À mesure que la technologie s'améliore et que l'IA prend le dessus, les tarifs erronés devraient devenir moins fréquents, et être rectifiés plus rapidement, lorsqu'ils se produisent.

Quels sont les risques liés à la réservation d'un tarif erroné ?

Les billets à tarif erroné sont généralement honorés par les compagnies aériennes, mais cela n'est pas garanti, à moins que votre pays n'ait adopté des lois à cet effet.

Celles-ci tiennent généralement compte du fait que l'erreur était suffisamment évidente pour que le consommateur la remarque, de la durée pendant laquelle le billet est resté en ligne et de la rapidité avec laquelle l'acheteur a été informé de l'erreur.

Les passagers qui profitent de ces tarifs bon marché doivent toutefois garder à l'esprit que la compagnie aérienne peut annuler votre vol, si elle se rend compte de l'erreur et décide de ne pas la maintenir. Dans ce cas, vous avez droit à un remboursement intégral. Le prix total du billet ne vous sera pas facturé sans votre accord.

C'est pourquoi des sites comme Jack's Flight Club et Secret Flying déconseillent de planifier d'autres voyages, comme la réservation d'hôtels ou d'hébergements, jusqu'à la dernière minute.

Secret Flying indique qu'il y a une "faible chance" que la compagnie aérienne annule le billet. Il est donc préférable de réserver un hébergement remboursable ou flexible, si vous prévoyez d'emprunter un vol à tarif erroné.

Si vous réservez accidentellement un vol erroné parce que la réduction n'était pas suffisante pour être considérée comme anormale, vous pouvez toutefois avoir le droit de contester le tarif si la compagnie aérienne annule votre vol, ou d'obtenir une compensation de la part de la compagnie aérienne pour tous les frais supplémentaires encourus, tels que les réservations d'hôtel.

Jack's Flight Club affirme qu'environ 70 % des tarifs erronés, qu'il répertorie sont honorés par les compagnies aériennes, car elles ont tendance à éviter les tracas et la mauvaise publicité liés à l'annulation des billets. Une fois que votre billet a été émis, il est moins probable qu'il soit annulé.

Pour avoir les meilleures chances de voir votre tarif erroné honoré, réservez directement auprès de la compagnie aérienne et ne réservez que les billets affichant des réductions plausibles.

Combien pouvez-vous économiser grâce aux tarifs erronés ?

Parmi les tarifs erronés récemment partagés par Jack's Flight Club, citons un vol de 46 € de Londres à Los Angeles avec Norwegian, un vol d'Amsterdam au Pérou pour 164 € avec AeroMexico, et un vol de Paris à Tokyo pour 290 € avec Aeroflot pendant la période chargée de Noël.

Ces voyages coûtent habituellement environ 410, 800 et 900 euros, respectivement.

Secret Flying a récemment proposé des vols en classe affaires au départ de plusieurs villes allemandes à destination de Cusco, au Pérou, à partir de 834 euros pour un aller-retour avec Iberia et LATAM Airlines. Les vols en classe affaires au départ de Munich coûtent généralement plus de 3 000 euros.

Le site a également alerté récemment ses lecteurs sur des vols de 250 euros entre Stockholm (Suède) et Johannesburg (Afrique du Sud) avec Swiss International Air Lines, soit environ la moitié du prix habituel.