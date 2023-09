Par Euronews Travel avec AFP

Swiss Air : les vacances des passagers ont été gâchées après que l'avion est arrivé en Espagne sans aucun bagage à son bord.

Un avion moyen courrier suisse est arrivé à Bilbao, en Espagne, samedi, sans un seul bagage en soute.

Les passagers auraient attendu plus de deux heures que leurs bagages apparaissent sur le tapis roulant de l'aéroport, mais ils ne sont jamais arrivés.

Selon le journal suisse Blick, l'avion avait pris du retard au départ dans l'attente du chargement des bagages avant d'être contraint de partir sans les bagages. Les passagers ont déclaré que le pilote s'était excusé pour le retard, mais qu'il n'en avait pas expliqué la raison et ne les avait pas informés que leurs bagages n'avaient pas été chargés dans l'avion.

Les passagers affirment qu'une fois arrivés à destination, le personnel de Swiss Air ne leur a pas non plus indiqué où se trouvaient leurs bagages. Au lieu de cela, ils ont dû attendre que le personnel de la compagnie aérienne espagnole, Iberia, les informe que l'avion avait atterri sans aucun bagage à bord.

Un passager, Carsten Redlich, a déclaré, au journal suisse, que ses vacances avaient été "gâchées" parce que ses bagages avaient été oubliés. Il faisait partie d'un groupe de pilotes de parapente qui se rendaient ensemble en Espagne, et la mésaventure les a laissés sans leur équipement.

Pourquoi les bagages ne sont-ils pas arrivés à Bilbao ?

Swiss Air a confirmé que le vol en provenance de Zurich avait bien décollé sans les bagages des passagers.

Le porte-parole de la compagnie, Kavin Ampalam, a déclaré à l'agence de presse française, AFP, qu'un manque de personnel au sol était à l'origine du problème.

Les passagers ont attendu à Zurich que la situation se rétablisse, mais après "une heure et 16 minutes, la situation n'avait toujours pas changé et, pour des raisons opérationnelles, nous avons décidé d'effectuer le vol à Bilbao sans les bagages".

Un Airbus de Swissair décolle de l'aéroport de Zurich AP Photo/Daniel Maurer

"Le vol ne pouvait pas attendre plus longtemps", affirme Kavin Ampalam, car les passagers devaient être pris en charge à Bilbao et l'avion est retourné à Zurich avant que l'aéroport ne ferme pour la nuit, à 23 heures.

Swiss Air n'a pas été en mesure de confirmer si les passagers avaient été informés de la décision de laisser leurs bagages derrière eux, mais a déclaré qu'elle regrettait le désagrément causé aux clients.

"Nous sommes encore en train d'analyser la situation pour savoir exactement ce qui s'est passé", déclare Kavin Ampalam. "Cela ne devrait pas arriver".

À quelle fréquence les compagnies aériennes perdent-elles des bagages ?

En 2022, le nombre de bagages perdus a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, avec environ 26 millions de bagages disparus. Cela représente huit bagages sur 1 000, soit près du double du nombre de bagages perdus en 2021.

La pénurie de personnel qualifié, le retour rapide des voyages internationaux après la pandémie et l'encombrement des aéroports en sont la cause, selon un rapport du fournisseur de technologies de l'information pour l'aviation SITA.

Ce rapport révèle que l'Europe est le continent le plus touché par les pertes de bagages et que les aéroports les plus grands et les plus fréquentés sont ceux qui connaissent les problèmes les plus graves.