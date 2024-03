Itinéraires luxueux ou trajets relativement peu connus, voici certains des plus beaux voyages en train à découvrir ce printemps en Europe.

Alors que l'hiver touche à sa fin, c'est le moment idéal pour planifier un voyage vers certaines des plus belles destinations d'Europe.

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers des méthodes de transport plus écologiques. Selon les données de l'Agence européenne pour l'environnement, les trains émettent en moyenne près de cinq fois moins de gaz à effet de serre que les avions.

Voici donc quelques-uns des plus beaux itinéraires ferroviaires à ajouter à votre liste de voyages ce printemps.

Le Bernina Express offre une vue imprenable sur les Alpes.

Cette ligne ferroviaire suisse relie Coire ou Saint-Moritz, dans les Alpes, à Tirano, en Italie, en passant par le col de la Bernina.

Cette route pittoresque est considérée comme l'un des plus beaux voyages en train du monde.

En quatre heures et sur 155 km de paysages saisissants, vous découvrirez d'impressionnants pics montagneux enneigés ainsi que de magnifiques panoramas italiens.

La ligne, qui fait partie des Chemins de fer rhétiques, fonctionne toute l'année, mais ses horaires sont étendus au printemps et en été. Cette ligne, vieille de 120 ans, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses remarquables prouesses d'ingénierie et ses vues splendides.

En revanche, ce n'est pas le voyage le moins cher...

Le billet premier prix coûte 70 € pour un aller simple et certains passagers se sont plaints que les sièges des voitures panoramiques - équipées de très grandes fenêtres - coûtent au moins 47 € de plus. Cependant, la plupart des gens disent que la beauté du voyage en vaut le prix.

Remonter le temps à bord du Venise Simplon-Orient-Express

Si vous êtes à la recherche d'un voyage en train à prix réduit, ce n'est pas non plus celui qu'il vous faut. Mais la ligne Venise Simplon-Orient-Express est certainement une des plus légendaires du monde.

Au départ de Paris, le voyage dure 24 heures jusqu'à Venise. Tout au long de l'itinéraire, vous découvrez plusieurs haut lieux européens, notamment les Alpes suisses, la Côte d'Azur et les collines ondulantes de l'Italie.

Les passagers racontent souvent que le trajet est comme un voyage dans une capsule temporelle. Vêtu d'une tenue de soirée classique, vous serez diverti par un pianiste et goûterez à des mets traditionnels de luxe.

Le billet premier prix pour cet itinéraire coûte un peu plus de 4 000 € par personne pour un aller-retour.

Pourquoi ne pas vous rendre à Venise en train ? Henrique Ferreira via Unsplash

Faites un voyage en train à prix réduit sur le chemin de fer Belgrade-Bar

Le chemin de fer Belgrade-Bar offre une option bien plus abordable. Le voyage commence dans la capitale serbe et emmène les passagers à travers certains des paysages les plus impressionnants du Monténégro voisin jusqu'à Bar, une ville côtière au sud du pays.

Les billets les plus abordables coûtent environ 24 €, les places en première classe étant disponibles pour quelques euros de plus.

Si les paysages de la Serbie et du Monténégro ne sont peut-être pas aussi célèbres que ceux de la route de l'Orient-Express, ils méritent assurément leur place dans cette liste.

Au cours du voyage, vous pourrez admirer de magnifiques sommets montagneux, des canyons vertigineux, ainsi que le parc national de Biogradska Gora, au Monténégro, qui fait partie du réseau des réserves de biosphère de l'UNESCO.

Découvrez la capitale de la Serbie en empruntant le chemin de fer Belgrade-Bar Dimitrije Milenkovic via Unsplash

Explorez une autre facette de la Grèce avec le train à crémaillère d'Odontotos

Juste au sud de Patras, la troisième ville de Grèce, le chemin de fer à crémaillère d'Odontotos vous emmène dans un voyage relativement bref, mais chargé d'histoire.

Ouverte en 1896, la ligne fascine les visiteurs depuis des années. Elle est également incontournable pour les amateurs d'ingénierie, grâce à son système unique de crémaillère et de pignon, qui permet à la locomotive de grimper à 720 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout en prenant des virages serrés dans les magnifiques gorges de Vouraikos.

Les trains circulent beaucoup plus souvent en été qu'au printemps, il est donc préférable de prévoir ce voyage un peu plus tard dans l'année.

Il s'agit également d'un voyage abordable : un aller simple coûte environ 9,50 € par personne.

Admirer la beauté sauvage de l'Écosse sur la West Highland Line

L'Écosse est célèbre pour son climat peu clément en automne et en hiver. La West Highland Line est donc un voyage idéal à entreprendre au printemps.

L'itinéraire commence à Glasgow, la deuxième ville du pays, et vous emmène en quatre heures dans les Highlands écossais.

À bord, vous pourrez admirer la beauté sauvage de la campagne écossaise, avec ses lochs, ses landes et ses montagnes, ainsi que le viaduc de Glenfinnan, rendu célèbre par son rôle dans les films Harry Potter.

Proposant un aller simple à partir de 19,50 €, le train longe la côte ouest de l'Écosse, avant de se séparer à Crianlarich, un village pittoresque connu comme "la porte d'entrée des Highlands".

De là, vous pouvez opter pour l'un des deux itinéraires suivants : Oban ou Fort William et Mallaig. Les itinéraires offrent tous deux des vues imprenables sur les emblématiques Highlands.

Le viaduc de Glenfinnan, en Écosse, est l'un des plus beaux sites de la West Highland Line. Simon Wiedensohler via Unsplash

Évitez d'aggraver le problème du surtourisme en Italie en empruntant le Cinque Terre Express

L'Italie comporte une longue liste de destinations envahies par le surtourisme. Cinque Terre, sur la Riviera italienne, est l'une de celles qui en souffrent le plus.

Si vous souhaitez tout de même visiter ces cinq magnifiques villages côtiers inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le train pourrait être la solution pour éviter les foules et réduire la fréquentation.

Le Cinque Terre Express coûte environ 14,80 € par jour et offre des vues incomparables sur le littoral et la mer Méditerranée.

Le voyage commence dans la ville de La Spezia, serpente à travers les villages de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza avant d'arriver à Monterosso al Mare.

Le train s'arrête dans chacun des cinq villages, ce qui permet aux passagers de descendre ou d'embarquer où ils le souhaitent.

Visiter les Cinque Terre en train est un choix judicieux pour les voyageurs désireux de découvrir ce lieu hors du commun sans trop participer au surtourisme.