Rhodes, Split, Istanbul : découvrez les meilleures villes européennes pour voyager en solo

Qu'il s'agisse de trouver des activités à faire seul ou de s'assurer que vous serez en sécurité tout au long de vos aventures, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte lorsque vous décidez de voyager seul.

Les voyages en solitaire sont de plus en plus nombreux, car les voyageurs recherchent une plus grande liberté et une plus grande indépendance.

Cependant, voyager seul comporte des défis et des risques, et il est essentiel de choisir la bonne destination.

La compagnie aérienne hongroise, "Wizz Air", a établi un classement des meilleures villes européennes pour les voyageurs en solo, en 2023.

Elle a analysé les avis des voyageurs en solo sur TripAdvisor, pour déterminer quelles destinations offraient aux touristes solitaires les expériences les plus positives.

Rhodes est la meilleure ville pour les voyageurs en solo en 2023

La ville grecque de Rhodes, située sur l'île éponyme, occupe la première place du classement. Plus de 75 % des avis de voyageurs solitaires sur TripAdvisor ont attribué cinq étoiles à la destination.

Les attractions de la ville ont reçu une majorité d'avis cinq étoiles (79 %), ainsi que 73 % des avis sur les restaurants de la ville.

Si vous êtes seul, profitez des plages immaculées pour passer un après-midi paisible, promenez-vous dans la vieille ville médiévale pour découvrir les histoires des croisés et des chevaliers, et admirez les mosquées colorées du quartier de Hora.

Visitez Split pour découvrir un ancien palais plein de vie

La ville croate de Split arrive en deuxième position, 73 % des voyageurs en solo lui ayant attribué cinq étoiles.

Les visiteurs ont été particulièrement enthousiasmés par les attractions de la ville - 81 % d'entre eux ont reçu cinq étoiles - tandis que 66 % des commentaires sur les restaurants ont reçu la note maximale.

Entre les colonnades et les façades imposantes des temples, vous trouverez des bars et des restaurants à chaque coin de rue Zhivko Dimitrov

Split regorge de sites historiques, qu'il est agréable de parcourir seul. Le centre historique est dominé par le palais de Dioclétien, l'un des complexes romains les plus spectaculaires encore existants.

Il ne s'agit pourtant pas d'une relique. Entre les vastes colonnades et les imposantes façades de temples, vous trouverez des bars et des restaurants à chaque coin de rue.

Faro pour les oiseaux et les églises baroques

Faro arrive en troisième position pour les voyageurs en solo. Un peu plus des deux tiers des avis de voyageurs en solo ont attribué cinq étoiles à cette ville portugaise.

Les avis sur les attractions de la ville ont été évalués à 74 %, tandis que les restaurants ont reçu un peu moins d'étoiles (59 %).

Si vous passez du temps seul à Faro, ne manquez pas la vieille ville colorée entourée de murs médiévaux. Pour un peu de bling-bling, rendez-vous à l'Igreja de Nossa Senhora do Carmo, une église baroque à l'intérieur éblouissant et doré.

Pour une excursion dans la nature, évadez-vous dans le Parque Natural da Ria Formosa, un paradis de 18 000 hectares de lagunes et de marais salants qui regorge d'oiseaux.

Mangez à votre guise sur la scène gastronomique d'Istanbul

Istanbul, l'effervescente métropole turque, rejoint Faro à la troisième place. Deux tiers des voyageurs en solo ont attribué cinq étoiles à la ville.

Les attractions de la ville ont reçu 64 % d'avis cinq étoiles, tandis que les restaurants ont excellé avec 71 % d'avis favorables.

Istanbul, la métropole turque, rejoint Faro à la troisième place Anna Berdnik

Il peut être intimidant de manger seul, mais Istanbul est l'endroit idéal pour s'entraîner à manger en solo.

Vous pouvez acheter de la nourriture de rue sur les innombrables étals de kebab ou un sandwich au poisson ("balık ekmek") aux vendeurs sur les rives du Bosphore.

Vous ne vous sentirez pas gêné par un repas assis non plus, car vous pouvez vous installer à une table sur le trottoir pour observer les gens dans des quartiers branchés comme celui de Çukurcuma.

Plongez dans la beauté des galeries de Florence

La quatrième place du classement est occupée par Florence, dont 66 % des avis sont des avis cinq étoiles.

La ville du nord de l'Italie a reçu 71 % d'avis cinq étoiles pour ses attractions et 61 % pour ses restaurants.

Le centre historique, avec ses grands palais de la Renaissance et ses places gracieuses, est agréable à parcourir seul, ce qui vous laisse tout le temps nécessaire pour admirer ses statues et ses fontaines.

Les amateurs d'art peuvent se perdre dans une contemplation tranquille à l'extraordinaire Galerie des Offices, où sont exposées des œuvres mondialement connues de Raphaël, Botticelli et Léonard de Vinci.