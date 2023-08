Vous n'aimez pas la foule ? Voici les meilleures destinations de voyage pour l'espace, le silence et la solitude.

Vous aimez vous perdre dans l'anonymat d'une ville inconnue ? Une retraite solitaire en montagne vous semble-t-elle un paradis ? Êtes-vous à l'aise pour dîner seul ?

PUBLICITÉ

Le voyage en solitaire est en plein essor, les solitaires recherchant la liberté, la flexibilité, la découverte de soi et l'évasion de la routine.

Les restaurants de **Barcelone**ont récemment fait la une des journaux pour avoir refusé des clients non accompagnés au profit de groupes de touristes.

Alors, si vous êtes un voyageur plus solitaire, où devriez-vous plutôt aller ?

Voici les meilleurs endroits pour les voyageurs introvertis, selon les utilisateurs de la plate-forme Reddit.

Finlande : "la nation la plus introvertie du monde"

Parsemée de lacs, de forêts et de sommets enneigés, la Finlande est un paradis pour les amoureux de la nature. C'est aussi "la nation la plus introvertie du monde", selon un utilisateur de Reddit.

"D'après mon expérience, les Finlandais sont en fait des gens sympathiques et accueillants, mais ils vous laissent tranquille à moins que vous ne vous engagiez la conversation avec eux", ajoute cet utilisateur.

"Les gens aiment leur espace personnel", ajoute un autre utilisateur. . "Et ils ne vous parleront probablement pas à moins d'être ivres" .

Les membres du Subreddit affirment qu'Helsinki, la capitale du pays, est "sûre, praticable et tranquille".

Si vous êtes le genre de voyageur solitaire qui recherche l'isolement dans la forêt, vous serez dans votre élément avec les randonnées, le canoë et la pêche que la Finlande a à offrir.

C'est l'endroit idéal pour "randonner autour des lacs, c'est être presque seul au milieu d'une nature sauvage".

L'Islande : partir en voyage en solo au pays du feu et de la glace

Admirez les aurores boréales en Islande Canva

Les paysages époustouflants, la sécurité et la gentillesse des habitants sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les personnes recherchant la solitude recommandent l'Islande pour une escapade en solo.

PUBLICITÉ

"Louez un camping-car et parcourez la campagne", suggère un utilisateur de Reddit. .

"Le début du mois de septembre est ma période préférée pour visiter l'Islande, car les macareux et les aurores boréales s'y superposent", explique un autre utilisateur.

Un autre commentaire sur Reddit recommande de "voler avec Icelandair et de profiter du programme Stopover".

La compagnie aérienne vous permet d'ajouter une escale d'un à sept jours en Islande sur n'importe lequel de ses itinéraires transatlantiques sans supplément de prix - un excellent moyen d'économiser de l'argent pour les personnes voyageant seules, qui sont souvent confrontées à des coûts élevés.

Les voyageurs en solo de Reddit affirment qu'il existe également de nombreuses excursions d'une journée au départ de Reykjavik, qui constituent un excellent moyen d'économiser de l'argent lorsque l'on voyage seul.

PUBLICITÉ

L'Écosse : pour une beauté austère et silencieuse

S'affranchir du réseau électrique en Écosse Canva

Avec ses villes chargées d'histoire, ses îles isolées et ses hauts plateaux accidentés, l'Écosse est l'endroit idéal pour voyager hors réseau.

"Les Highlandssont vides et magnifiques, un endroit parfait pour des vacances contemplatives", explique un utilisateur de Reddit. "Voyagez autour des Hébrides extérieures, c'est ridiculement beau et très éloigné", recommande un autre.

Les randonnées loin des centres habités sont un thème récurrent chez les voyageurs solitaires sur Reddit. Un commentaire suggère la région d'Assynt comme étant "particulièrement belle et austère" avec "beaucoup de randonnées". Dans les Highlands, vous n'aurez probablement pas à parler à beaucoup de monde non plus.

Certaines personnes pourraient être rebutées par la réputation pluvieuse de l'Écosse mais faites confiance à un introverti pour renverser la situation : "Le temps est idéal pour lire et dormir, mais il est aussi revigorant si vous êtes dehors", affirme un internaute.

La Suisse : admirer des paysages époustouflants en silence

S'évader dans les montagnes suisses Canva

Avec ses retraites alpines cachées et ses promenades en train, la Suisse est l'endroit idéal pour se détendre.

PUBLICITÉ

"Personne ne vous parlera. Il n'y a pas beaucoup de fêtes ou de bruit. Le plus beau pays du monde", affirme un utilisateur de Reddit. "Vous pouvez vous promener en train à travers la Suisse et ne rien faire d'autre que regarder les paysages époustouflants en silence et être complètement diverti".

Si vous préférez explorer à pied, essayez la Via Alpina. "Elle dure 19 jours et j'ai traversé le pays à pied", raconte un membre de r/Travel. "Vous vous retrouvez dans une nouvelle ville tous les soirs. Commencez à Sargans et terminez à Montreux".

D'autres recommandations pour les introvertis incluent le village de montagne de Grindelwald - où vous pouvez faire de la randonnée en été et du ski en hiver - prendre la télécabine pour monter au Mont Pilatus, et parcourir le sentier du Tour du Mont Blanc, long de 170 km.

Le Japon : pour des repas en solo de haut niveau

Dîner seul confortablement au Japon Canva

Si vous vous aventurez hors d'Europe, vous serez récompensé par des innovations dont les introvertis européens ne peuvent que rêver.

Rendez-vous à Tokyo, au Japon, pour découvrir "la célèbre chaîne de ramen Ichiran Ramen, qui est un paradis pour les personnes voyageant seules", recommande un utilisateur de Reddit. "Le restaurant est conçu de manière à ce que vous n'ayez jamais à interagir avec qui que ce soit".

Après avoir choisi votre repas sur un distributeur de tickets, vous vous dirigez vers un isoloir pour une personne - "un peu comme un isoloir de vote" - où votre plat vous est livré par un petit trou de service.

Au Japon, le respect de l'intimité ne se limite pas aux repas. "Les gens vous laissent tranquille", dit un commentaire. "Tokyo est très sûre, il y a beaucoup de choses à faire et les gens se mêlent de leurs affaires", ajoute un autre.

Le Japon "obtient également les meilleures notes en matière de sécurité", selon les Redditors, qui affirment que c'est "le pays le plus accueillant pour les personnes recherchant la solitude que j'aie jamais visité".

Le système de transport public étendu et ponctuel du pays est également un attrait pour les voyageurs en solo.

"Passez quelques jours à Tokyo, puis prenez le Shinkansen [train à grande vitesse] pour vous rendre à peu près n'importe où à Kyushu [la troisième plus grande île du Japon] pour profiter d'une charmante vie rurale", recommande un utilisateur.

Corée du Sud : pour la cuisine de rue et le karaoké en solo

Visite de temples et de palais à Séoul, en Corée du Sud Canva

La Corée du Sud est un autre pays d'Asie de l'Est fortement recommandé aux voyageurs introvertis.

"Les gens ont tendance à rester entre eux et Séoul est très facile à parcourir en métro", selon les membres de r/Travel.

Ils affirment que la capitale est extrêmement sûre, "même si vous êtes ivre et que vous vous êtes évanoui au milieu de la rue à 3 heures du matin". Il y a aussi "beaucoup d'activités à faire seul et l'anglais est parlé ou écrit dans la plupart des endroits".

Une fois que vous aurez exploré les innombrables temples et palais historiques de la ville, que vous vous serez empiffré de nourriture de rue savoureuse et que vous aurez essayé le "karaoké en solo dans une pièce", rendez-vous au mont Dobongsan pour une randonnée pittoresque, le passe-temps national de la Corée du Sud.