Timon van Basten a exploré 40 pays avant de s'installer en Espagne.

Si vous êtes un passionné de voyages, il est probable que vous ayez déjà visité l'Espagne, et peut-être exploré Barcelone, Madrid et au moins une île des Canaries ou des Baléares. Mais si vous vous êtes déjà demandé où l'Espagne est encore relativement inexplorée, nous avons quelques suggestions à vous faire.

Euronews Travel s'est entretenu avec Timon van Basten, guide touristique en Espagne et fondateur de Travel Spain 24.

Timon, guide touristique, photographié dans son bureau Timon van Basten

Néerlandais, il a voyagé dans plus de 40 pays et est installé en Espagne, depuis cinq ans.

Nous lui avons demandé de nous indiquer les meilleurs endroits hors des sentiers battus dans son pays d'adoption.

"C'est l'esprit espagnol qui rend ce pays si spécial. Cet amour de la vie qui remplit les rues jusque tard dans la nuit, alors que nous flottons de bar à tapas en bar à tapas, en bavardant et en riant. Les tambours les plus rapides lors des festivals de la Semana Santa. La bravoure des coureurs à Pampelune. Cette étincelle qui transforme les jours ordinaires en une fête vibrante. C'est vivant !" Timon van Basten Fondateur de Travel Spain 24

"Los Pueblos Blancos" en Andalousie

"La plupart des touristes ne dépassent pas Ronda ou Séville", explique Timon à Euronews Travel. Pourtant, les villages blancs disséminés dans les montagnes et les collines donnent l'impression de remonter le temps.

"Des villes comme Zahara de la Sierra et Grazalema offrent des rues sinueuses, des tapas savoureuses et des vues à couper le souffle, sans les foules", confie-t-il.

Vue de la pittoresque Zahara de la Sierra en Andalousie Lior Shapira via Unsplash

Timon recommande les destinations historiques pour leurs "maisons blanches et leurs petits châteaux". Il ajoute que "les oliviers poussent autour des collines et des falaises". La randonnée et la détente sur les places des villages sont des activités agréables. Les fleurs sauvages fleurissent au printemps.

Si cela ne semble pas idyllique, nous ne savons pas ce qui l'est !

"Las Médulas" à León

"Presque aucun voyageur n'en a entendu parler, mais c'est l'un des sites les plus uniques que j'ai rencontrés", assure Timon à propos de cet endroit époustouflant situé dans le nord-ouest du pays.

Son histoire est riche, les Romains ayant extrait l'or des mines il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, explique Timon, Las Médulas offre "un paysage surréaliste de hautes falaises rougeâtres et de piliers de pierre qui ne ressemble à aucun autre endroit en Espagne".

Las Médulas sont connues pour leurs teintes rougeâtres impressionnantes. Giuseppe B via Unsplash

Bien que l'endroit ne soit pas particulièrement connu, il est tout à fait possible d'en apprendre davantage sur le patrimoine ancien de la région grâce à d'innombrables sentiers de randonnée qui sillonnent le paysage et à un petit musée, "Aula Arqueologica".

Timon précise qu'il s'agit d'une destination valable toute l'année et que "les fermes voisines proposent des dégustations de vins locaux aux couleurs de l'automne", ce qui constitue une expérience particulièrement émouvante à cette saison.

"La Garrotxa" en Catalogne

Barcelone est l'une des villes les plus visitées d'Espagne. Il n'est donc pas surprenant que ce haut lieu de la Catalogne soit surpeuplé et, comme l'explique Timon à Euronews, rempli de "masses de touristes".

Peut-être plus connue pour son fromage de chèvre et la "Zona Volcànica de la Garrotxa" - un immense parc naturel avec de nombreux cônes volcaniques éteints - la région a bien d'autres attraits.

Timon suggère de visiter la "région volcanique accidentée parsemée de villes médiévales", comme "Santa Pau", construite autour d'un château, ou "Besalú", avec son pittoresque pont roman.

La Voie lactée en spectacle à Santa Pau. Marc Sendra Martorell via UnSplash

"Santa Pau et Castellfollit de la Roca manquent d'attractions majeures, mais elles sont largement compensées par le charme des petites villes et l'excellente cuisine catalane".

C'est une visite incontournable pour les amoureux de la nature, ajoute Timon, qui explique que les randonnées pédestres et cyclistes y sont de premier ordre. Il recommande également de ne pas manquer la forêt qui "pousse dans d'anciennes coulées volcaniques avec des bouleaux et des chênes".

Si le fromage de chèvre n'est pas votre truc, vous avez de la chance : "les saucisses, les légumes rôtis et les desserts crémeux" sont également des spécialités régionales.

"El Hierro" dans les îles Canaries

Si de nombreux amateurs de culture espagnole ont déjà visité les îles Canaries de Tenerife, Gran Canaria ou Lanzarote, peu d'entre eux ont mis les pieds à El Hierro.

Située le plus au sud et à l'ouest du groupe d'îles, c'est aussi la plus petite, et elle peut se vanter d'avoir l'un des meilleurs climats de toutes les Canaries.

"Cette île minuscule et isolée dégage une atmosphère de fin du monde avec ses coulées de lave, ses cratères volcaniques et ses falaises luxuriantes qui plongent dans l'Atlantique", explique Timon.

Pourquoi ne pas plonger dans la plus petite île des Canaries, El Hierro ? Víctor Martín on Unsplash

Il suggère de louer une voiture pour profiter pleinement de l'expérience et "explorer à votre rythme, avec des villes pittoresques, des plages isolées et des sentiers de randonnée tranquilles à découvrir".

Il s'agit d'un paysage vraiment unique, dont la côte présente "des forêts, des falaises et des vagues", tandis que le lac El Golfo, formé dans le cratère d'un ancien volcan et dont la teinte unique est due à des algues inhabituelles, est un spectacle magnifique à voir.

Pour ceux qui souhaitent voyager en respectant l'environnement, "El Hierro" est également un bon choix.

L'île développe constamment sa capacité à combiner l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, ce qui pourrait lui permettre un jour de tirer toute son énergie de sources renouvelables.

"Sierra de Francia" en Castille et Léon

À mi-chemin entre Madrid et la frontière portugaise, vous rencontrerez la chaîne de montagnes de la Sierra de Francia.

Elle se trouve à un jet de pierre de la ville de Salamanque, mais toute la région est peu habitée - et ses quelques villes sont connues pour leur grande valeur culturelle.

"Des forêts de châtaigniers aux collines verdoyantes parsemées de villages en pierre, cette région rurale intacte est d'une beauté simple", indique Timon. "Installez-vous dans la petite ville endormie de "La Alberca" pour parcourir la campagne et déguster sans fanfare le ragoût de bergers migas préparé à la maison".

Une partie du magnifique panorama de la Sierra de Francia. Flickr/Creative Commons

C'est une autre destination pour ceux qui cherchent à s'évader de la vie trépidante, avec Timon, qui dit exceller dans "la randonnée et le vélo [pour] explorer la campagne verdoyante [qui] offre des saveurs de la vie rurale".

Avec sa voisine la "Sierra de Béjar", la "Sierra de Francia" constitue une réserve de biosphère, ce qui signifie que les autorités veillent à concilier la conservation de la biodiversité de la région et son utilisation durable.

De plus, certaines villes de la chaîne de montagnes ont été officiellement déclarées "Conjunto Histórico-Artístico" - une initiative qui vise à préserver, conserver et protéger les bâtiments, les objets et les paysages d'une importance historique particulière.