Le pays alpin est tristement célèbre pour ses prix élevés et attire les plus riches tout au long de l'année, mais il existe des moyens de rendre un voyage là-bas abordable.

PUBLICITÉ

Avec ses paysages époustouflants, son air frais réparateur, sa nature unique et sa cuisine copieuse, il n'est pas surprenant que la Suisse soit l'une des destinations les plus populaires de toute l'Europe. Elle figure aussi régulièrement en tête des listes des destinations les plus chères, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier.

Il existe cependant un moyen de visiter ce pays montagneux d'Europe centrale sans se ruiner.

Euronews Travel a fait des recherches et s'est entretenu avec des experts qui connaissent parfaitement la Suisse pour trouver les meilleurs moyens de tirer le meilleur parti de votre voyage tout en respectant votre budget.

Pourquoi ne pas profiter des collines du col du Passwang lors de votre visite en Suisse ? Sven via Unsplash

Il est judicieux de planifier votre voyage en Suisse à l'avance

Comme le dit Michael L. Moore, fondateur du site de voyage, "Countdown to Magic", à Euronews Travel, "le timing est essentiel".

L'expert en voyages explique que la période de l'année où vous visitez la Suisse est presque toujours celle où vous verrez la plus grande différence de prix.

"Évitez les mois d'été où les prix montent en flèche. Privilégiez plutôt les saisons intermédiaires du printemps et de l'automne", explique Michael L. Moore.

"Vous rencontrerez moins de monde, les prix de l'hébergement seront plus bas et vous pourrez peut-être même faire des économies sur les billets d'avion. Les fleurs sauvages du printemps et les feuillages flamboyants de l'automne rendent ces saisons magiques", ajoute-t-il.

L'attrait de la Suisse réside en grande partie dans ce qu'elle a à offrir gratuitement. Les paysages majestueux et les itinéraires de randonnée sont à la portée de tous et un peu d'organisation pour les nécessités telles que l'hébergement ou le voyage peut vous permettre d'économiser une somme d'argent considérable.

Une grande partie de la Suisse est magnifique, même les endroits les moins explorés. Ricardo Gomez Angel via Unsplash

C'est aussi une bonne idée de sortir des sentiers battus, si vous pouvez supporter de laisser de côté les endroits les plus populaires de votre itinéraire.

"Interlaken et Zermatt sont devenues des destinations suisses emblématiques, mais leur popularité a un coût", confie Michael L. Moore.

Il recommande plutôt de s'installer dans de petites villes comme Thoune, où l'hébergement peut être nettement moins cher, mais où les panoramas alpins autour de votre logement seront tout aussi glorieux.

L'experte en voyages, Fiona Spinks, fondatrice de "Following Fiona", est du même avis.

Si Lucerne est une option de voyage toujours très prisée, il existe de nombreuses autres possibilités qui valent la peine d'être visitées. Patrick Robert Doyle via Unsplash

"La clé est de rechercher les joyaux cachés de la Suisse, ces endroits hors des sentiers battus qui vous permettent de découvrir la beauté naturelle stupéfiante et la riche culture du pays loin des pièges à touristes hors de prix", explique-t-elle à Euronews Travel.

Bien que tout le monde rêve de séjourner dans un hôtel somptueux dans les montagnes, ce n'est pas réaliste pour la plupart d'entre nous.

"Séjournez dans des auberges de jeunesse ou des Airbnbs. Si les hôtels suisses peuvent être onéreux, les auberges de jeunesse et les locations Airbnb offrent des options d'hébergement beaucoup plus abordables, surtout si vous êtes prêt à séjourner un peu en dehors des grandes villes", conseille Fiona Spinks.

Profitez au maximum de votre voyage tout en économisant de l'argent

Les moyens de transport en Suisse sont souvent luxueux et offrent des vues imprenables. Il est donc tout à fait possible de faire du voyage lui-même une partie importante - voire un moment fort - de votre séjour.

"En Suisse, vous pouvez tout faire en train", explique Michael L. Moore à Euronews Travel.

"L'emblématique Glacier Express offre des vues alpines inoubliables depuis ses fenêtres panoramiques. Mieux encore, votre transport devient une activité plutôt qu'une dépense supplémentaire. Il suffit d'emporter des en-cas et des boissons à déguster à bord sous forme de pique-nique", recommande-t-il.

PUBLICITÉ

Pour rendre votre voyage moins onéreux, nous vous recommandons l'abonnement demi-tarif suisse, soutenu par le gouvernement, qui permet de bénéficier de 50 % de réduction sur la plupart des trajets en train, en bus et en bateau dans tout le pays. Il coûte environ 132 euros et est valable un mois entier, sans limite d'utilisation.

Fiona Spinks partage ce sentiment.

"Utilisez votre Swiss Travel Pass ! Des trains efficaces et confortables relient tous les coins du pays, ce qui vous permet de passer d'une ville à un village sans avoir à payer une voiture de location", confie-t-elle.

Si vous êtes en Suisse pour la culture et les merveilles naturelles, vous voudrez probablement visiter la multitude de musées et de galeries du pays. Si nombre d'entre eux sont gratuits ou payants, pensez à vous y prendre à l'avance car, souvent, ces tarifs ne sont disponibles qu'à des heures précises.

En revanche, les divertissements moins traditionnels sont toujours gratuits.

PUBLICITÉ

"Les concerts en plein air, les sites historiques et les marchés animés offrent des divertissements enrichissants sans coûter un franc", indique Michael L. Moore.

"Avec une planification intelligente et des attentes raisonnables, il est tout à fait possible de découvrir la Suisse tout en respectant son budget. Entre les frissons bon marché des Alpes et les attractions culturelles, votre portefeuille et votre envie de voyager en sortiront tous deux satisfaits." Michael L. Moore Fondateur du site de voyage Countdown to Magic

Fiona Spinks défend, elle aussi, les divertissements gratuits.

"Qu'il s'agisse de se baigner dans des lacs cristallins, de visiter des musées les jours où l'entrée est gratuite ou de se promener dans des villages pittoresques, ce ne sont pas les expériences gratuites qui manquent", précise-t-elle.

Si vous préférez vous détendre, vous pouvez vous rendre au Fitnesspark National, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Fitnesspark National, sur les rives du lac des Quatre-Cantons, offre une expérience thermale abordable. C Boyd via Unsplash

L'artiste Dallas Athent, un habitué des lieux, explique à Euronews Travel : "Souvent, quand les gens entendent parler de la Suisse, ils s'imaginent dans un spa luxueux au milieu de la neige, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que certains des meilleurs saunas se trouvent en fait dans des salles de sport !"

PUBLICITÉ

L'établissement dispose d'une piscine intérieure et extérieure, d'un jacuzzi et de plusieurs salles de sauna avec des bassins froids et une douche à seau. Mieux encore, la carte journalière coûte environ 40 euros, ce qui n'est pas si mal pour un pays aussi cher.

Dallas Athens estime qu'une visite dans une salle de sport comme "Fitnesspark" est un excellent moyen de s'imprégner de l'essence même du pays.

"Non seulement c'est beaucoup plus abordable que les options touristiques, mais j'ai l'impression de vraiment comprendre la culture suisse en voyant comment la relaxation et le bien-être font partie de leur vie quotidienne", confie-t-elle.

Où la Suisse rend-elle le tourisme plus accessible ?

Il est probable que Zurich et Genève figurent sur votre liste d'incontournables, mais en élargissant un peu votre champ d'action, vous pourrez économiser beaucoup d'argent.

Lausanne, sur les rives du lac Léman, offre aux touristes des avantages qui peuvent réduire les coûts.

PUBLICITÉ

"Lorsque vous réservez un hôtel à Lausanne, vous recevez automatiquement à la réception la carte Lausanne Transport, qui vous permet de voyager gratuitement avec les transports publics dans la ville et vers les vignobles en terrasses de Lavaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO", explique Olivia Bosshart, de l'office du tourisme de Lausanne, à Euronews Travel.

La carte permet également d'obtenir des réductions sur certaines attractions et il est également intéressant d'acheter le Lausanne City Pass. Vous pouvez acheter une carte de 1, 2 ou 3 jours et bénéficier d'une entrée gratuite dans certains lieux ou d'une réduction d'au moins 20 % dans d'autres.

Explorez le magnifique centre de Lausanne à pied - gratuitement Nolan Krattinger via Unsplash

Les Suisses sont réputés pour leur eau naturellement délicieuse, mais à Lausanne, elle ne coûte pas un centime.

"Ces fontaines encouragent la durabilité et montrent qu'il est possible d'obtenir de l'eau potable gratuitement dans toute la ville."

Tous les musées sont gratuits le premier samedi du mois à Lausanne, y compris le musée olympique. La ville est inextricablement liée aux Jeux, puisqu'elle abrite aussi le siège du Comité international olympique et le parc olympique situé au bord du lac.

PUBLICITÉ

Grâce à votre carte de transport, vous pourrez également vous rendre dans les vignobles en terrasse, classés par l'UNESCO. Ils se trouvent à une courte distance en train de la ville et une visite peut être combinée avec une randonnée pour voir des vues panoramiques de Grandvaux - un site du patrimoine mondial - et du beau village de Lutry.

Lutry, à l'extérieur de Lausanne, est réputée pour la beauté de ses paysages. Yura Lytkin via Unsplash

Près des frontières de la France et de l'Allemagne, vous trouverez le melting-pot qu'est Bâle. Peut-être plus connue pour la clinquante Art Basel, célèbre foire d'art exclusive - et onéreuse -, il est encore possible d'y faire de bonnes affaires.

Comme à Lausanne, la ville offre une BaselCard gratuite pour toute réservation dans un hôtel, une auberge, un bed and breakfast ou un appartement de Bâle.

Outre la gratuité des transports publics, elle permet aux visiteurs d'accéder à moitié prix aux nombreux musées, ainsi qu'au zoo et au théâtre de la ville.

Le centre historique de Bâle offre de nombreux sites à voir. Arsim Ala via Unsplash

Bâle est connue pour être une ville où l'on peut se promener et les autorités en ont tiré le meilleur parti pour les visiteurs.

PUBLICITÉ

"La meilleure façon d'explorer sa vieille ville est de le faire à pied, car les nombreux sites d'intérêt sont proches les uns des autres. Cinq circuits différents permettent d'en découvrir les recoins cachés et son histoire", explique l'office du tourisme de Bâle à Euronews.

Les touristes recommandent souvent de visiter la cathédrale vieille de 1 000 ans, la fontaine impressionnante conçue par Jean Tinguely et le jardin botanique de l'université de Bâle.

En été, la baignade dans le Rhin est une activité gratuite et très populaire. Aucun voyage à Bâle n'est complet sans une visite à Lange Erlen.

Observez des oiseaux inhabituels, comme ce canard mandarin, à Lange Erlen. Rapha Wilde via Unsplash

Il s'agit d'un parc animalier dont l'entrée est gratuite et qui permet d'observer des daims, des lynx, des chats sauvages et des sangliers. Les enfants apprécieront les enclos qui abritent des ânes, des poneys, des chèvres, des moutons, des lapins, des cochons d'Inde et des paons, tandis que les cigognes et les hérons se promènent en toute liberté.

Si vous êtes plutôt cycliste, Bâle propose actuellement la location de vélos électriques à un tarif relativement abordable d'environ 20 euros par jour.

PUBLICITÉ

En réduisant les coûts de transport, en prévoyant les frais d'hôtel, en achetant les produits de base dans des supermarchés bon marché et en évitant de manger au restaurant à chaque repas, la Suisse peut vraiment être une option abordable.