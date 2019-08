50 ans après, un documentaire célèbre Woodstock

C'était en août 1969 dans une ferme de Bethel, dans l'État de New York. Une date clé dans l'histoire de la musique. Le festival de Woodstock, sommet de la culture hippie avec ses stars Jimmy Hendrix, Joan Baez , Joe Cocker, Carlos Santana ou Janis Joplin.

Mick Richards faisait partie des 450 000 personnes présentes. Ancien batteur lui-même, il réalise, après 27 ans de recherche, le documentaire "Creating Woodstock". A l'origine de ce projet audacieux, une question toute simple posée par son fils. "Notre fils, à l'adolescence, est revenu du lycée et m'a dit 'Eh papa, toi qui étais à Woodstock, peux-tu me dire comment c'était ?' Et ce nom n'évoquait rien de spécial pour moi, se souvient le réalisateur. Alors, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai pris le livre de John Roberts et Joel Rosenman "Young Men with unlimited capital" et en le lisant, je me suis rendu compte à quel point c'était une histoire intriguante et ça m'a amené à faire de plus en plus de recherches. Beaucoup de gens pensent que ça a été une catastrophe, que personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Notre film tord le cou à ces idées reçues."