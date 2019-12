Le navire humanitaire Alan Kurdi accoste en Sicile avec 32 migrants à bord

32 migrants du navire humanitaire Alan Kurdi ont pu mettre pied à terre ce dimanche matin au port de Pozzallo en Sicile après le refus de Malte de les accueillir. L'annonce avait été faite un peu plus tôt par l'ONG allemande Sea-Eye qui a affrété le navire. Parmi ces réfugiés, cinq femmes et dix enfants. Le plus jeune d'entre eux a trois mois. Tous affirment être des ressortissants libyens. L'embarcation a été baptisée Alan Kurdi en mémoire du petit garçon syrien retrouvé mort noyé sur une plage en 2015.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.