L'Autriche veut relancer au plus vite son secteur touristique

Rouvrir les hôtels et restaurants dès la mi-mai. Le gouvernement autrichien y réfléchit sérieusement pour relancer un secteur essentiel à son économie. Cette réouverture, par étapes, serait assortie de règles strictes, à commencer par le respect de la distanciation sociale.

Quid de la distanciation dans les restaurants

Mais pour cette aubergiste de Friesach, cette mesure n'est pas toujours évidente à mettre en pratique : "Je ne peux pas servir le repas à un invité tout en gardant mes distances", dit-elle. Et ses préoccupations ne s'arrêtent pas là : "Que devrons-nous faire si nous avons un cas de coronavirus dans l'auberge ? De plus, nous aurons moins de revenus car nous ne pourrons utiliser qu'une table sur deux, et nous aurons plus dépenses de personnel, notamment pour le nettoyage. Il faut penser à tout."

Le secteur devra s'adapter

Dans la très touristique région du Tyrol à présent, cette gérante d’un Bed and Breakfast prépare son établissement à une réouverture tant espérée. Elle a déjà pensé à tout pour respecter la distanciation sociale :

"Je désinfecte tout, les poignées de porte, etc. Et pour ne pas entrer en contact direct avec les clients, je pourrai laisser la clé dans la porte, je ne la toucherai pas, et je déposerai le formulaire d'inscription directement dans la chambre."

Après avoir perdu son chiffre d’affaires à Pâques, le secteur touristique autrichien espère encore sauver en partie sa saison estivale. Mais il n’a aujourd’hui aucune certitude, notamment sur la possibilité que les touristes étrangers puissent se déplacer jusqu'au en Autriche.