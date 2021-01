Les derniers coups tordus de Trump, juste avant le pire jour de sa vie, l'investiture de Biden

Donald Trump se hâte d'écouler les toutes dernières nuisances de son mandat, qu'il avait encore en réserve dans un coin sombre de la Maison Blanche. Il ne lui reste plus que quelques heures pour jouir de la puissance suprême, mais il est homme à en profiter jusqu'au bout, ne serait-ce que pour gâcher la fête de son successeur, Joe Biden, investi 46ème président des Etats-Unis ce mercredi 20 janvier 2021 dans une capitale fédérale, Washington, qui n'est néanmoins que l'ombre d'elle-même, fantomatique et ultra-barricadée.

Les habitants de Washington, très largement démocrates de coeur, ne veulent plus le voir, ce chef d'Etat sortant qui rumine sa défaite depuis maintenant plus de deux mois et demi. Surtout depuis qu'il a excité ses plus violents supporters, suprémacistes blancs, militants d'extrême-droite et complotistes du mouvement Qanon, les encourageant à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier dernier.

Des grâces à tour de bras ?

Mis en accusation par une majorité d'élus du Congrès pour "incitation à l'insurrection", Donald Trump doit être jugé par le Sénat, certainement peu de temps après la prestation de serment de Joe Biden, et risque la destitution. Mais en attendant, il compte bien user un maximum de son pouvoir de grâce présidentielle. Plusieurs médias américains s'accordent pour dire qu'il pourrait gracier jusqu'à une centaine de personnes.

En premier lieu sont évoqués des noms d'assaillants du Capitole ; près de 70 d'entre eux, accusés de graves violences, ont déjà été inculpés, et des centaines d'autres font l'objet d'enquêtes. Une grâce de certains de ces extrémistes, considérée comme dangereuse y compris par des responsables républicains proches du locataire sortant de la Maison Blanche, pourrait échauffer gravement les esprits au sein de la population et provoquer des affrontements entre pro et anti-Trump.

Sauver le "soldat" Bannon

Le président républicain ne s'est pourtant pas gêné ces derniers temps pour blanchir d'anciens collaborateurs de son équipe de campagne présidentielle de 2016, condamnés dans le cadre de l'enquête sur une présumée collusion avec le pouvoir russe. Et la presse lui prête l'intention de gracier encore, en dernier recours, son ancien conseiller, l'agitateur professionnel d'extrême-droite Steve Bannon.