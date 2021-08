JO : restée à Tokyo, l'athlète Krystsina Tsimanouskaya reçoit des offres d'asile en Europe

L'athlète bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, qui a déclaré dimanche se sentir menacée de rentrer de force dans son pays, a reçu plusieurs offres d'asile et aurait effectué une demande auprès de la Pologne, a affirmé lundi la Fondation bélarusse pour la solidarité sportive (BSSF), une organisation soutenant les sportifs bélarusses dans le collimateur de Minsk.

Les autorités polonaises ont proposé à la sprinteuse de 24 ans un visa humanitaire pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière dans leur pays, et le Premier ministre de Slovénie Janez Jansa a aussi invité l'athlète bélarusse.

Selon Alexandre Opeikin de la Fondation bélarusse pour la solidarité sportive, Krystsina Tsimanouskaya "a rempli des documents pour obtenir l'asile politique en Pologne". "Elle est OK, elle tient bon", a déclaré lundi M. Opeikin à l'AFP. "C'est clairement une situation stressante, pas seulement pour des sportifs mais pour quiconque subirait une telle pression".

Plus tôt dans la journée, le Comité international olympique (CIO) avait déclaré que la sprinteuse de 24 ans se trouvait en "sécurité" à Tokyo. La semaine dernière, Krystsina Tsimanouskaya avait vivement critiqué la Fédération bélarusse d'athlétisme, qui l'aurait inscrite, sans son accord, au relais 4x400 mètres, alors qu'elle était censée initialement courir uniquement le 100 mètres et le 200 mètres. Selon elle, cette décision aurait été prise car deux autres athlètes n'ont pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage.

Ces critiques ont grandement déplu au régime bélarusse. Sur la chaîne d'Etat, la jeune femme a été qualifiée de "honte de la nation", selon le journaliste bélarus Tadeusz Giczan.

Tsimanouskaya a depuis été suspendue par son équipe, officiellement "sur décision des médecins en raison de son état émotionnel et psychologique", et aurait été conduite de force à l'aéroport Haneda de Tokyo dimanche. Refusant de monter dans l'avion, elle a trouvé refuge dans un commissariat de l'aéroport. Sur les réseaux sociaux, l'athlète avait interpellé le Comité international olympique : "Je demande l'aide du CIO. On me fait subir des pressions et on essaie de me faire sortir du pays par la force, sans mon consentement."

Dans une interview au média en ligne by.tribuna.com, la jeune femme a déclaré craindre de finir en prison si elle rentrait dans son pays. Selon la Fondation bélarusse de solidarité sportive, qui a révélé cette affaire dimanche, elle envisagerait désormais de demander l'asile à l'Autriche.

Le CIO doit de nouveau s'entretenir avec elle ce lundi afin de connaître ses intentions et la "soutenir", selon le directeur de la communication du Mark Adams. Par ailleurs, l'instance a déclaré avoir demandé des explications au Comité olympique bélarus dirigé par Viktor Loukachenko, qui n'est autre que le fils du président Alexandre Loukachenko.

Le mouvement de contestation de 2020 au Bélarus, qui a rassemblé pendant des mois des dizaines de milliers de manifestants, parmi lesquels des sportifs connus, avait été maté à coup d'arrestations massives, parfois de torture, et d'exil forcé pour ses meneurs.

En mai, les autorités bélarusses avaient arrêté un journaliste d'opposition en exil, Roman Protassevitch, en détournant l'avion de ligne à bord duquel il se trouvait, suscitant un tollé international.