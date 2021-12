Le Bloody Mary fête ses 100 ans

L'un des cocktails les plus célèbres au monde, le Bloody Mary, a fêté cette année ses 100 ans. Cette boisson épicée aurait été inventée en 1921 sur le comptoir du Harry's bar, à Paris, par le barman français Fernand Petiot.

Et la recette est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui, comme le détaille Dante Agnelli, barman au Harry's Bar : "C'est une boisson classique. Elle se fait directement dans le verre. Quelques pincées de sel et de poivre. Quelques traits de Tabasco. Un soupçon de sauce Worcestershire et de jus de citron."

Franz-Arthur MacElhone, l'arrière-petit-fils du fondateur du bar et créateur du cocktail, connaît toutes les légendes concernant l'origine du nom de ce cocktail. L'une d'elles raconte que l'inventeur français s'était entiché d'une danseuse qui se produisait aux États-Unis : "Elle travaillait dans un endroit à Chicago appelé le 'Bucket of blood'. C'est en tout cas l'histoire qu'il racontait", raconte Franz-Arthur MacElhone."Il y a d'autres légendes bien sûr. Il y a l'histoire d'Hemingway par exemple : juste avant son mariage, il sortait avec une certaine Mary et il ne voulait pas que son haleine sente l'alcool, alors il aurait demandé quelque chose avec un jus épais, du jus de tomate, et il aurait dit 'Bloody Mary' en le buvant. On dit aussi que le nom pourrait correspondre à la reine Marie d'Angleterre, la Bloody Mary".

Quelque soit son origine, ce cocktail reste en tout cas étroitement associé au Harry's Bar. L'établissement assure servir près de 12 000 Bloody Mary par an, à des amateurs venus du monde entier.