Les croisiéristes face au défi Omicron

Une soixantaine de navires de croisière fait l'objet d'enquêtes par les autorités sanitaires américaines en raison des risques de propagation du Covid-19.

L'Odyssey of Seas avait indiqué la semaine dernière que 55 de ses passagers avaient été testés positif.

Tous les passagers ont été autorisés à débarquer au port Everglades, en Floride. Quelques heures plus tard, le navire a accueilli de nouveaux touristes, pas complètement rassurés.

"Je suis un peu nerveuse, j'étais un peu hésitante à venir, mais j'ai déjà payé", souffle une dame avant d'embarquer.

"On essaie d'être optimiste, et si on reste bloqué", se défend un homme sur le point de monter sur le navire. "Tous nos amis sont là, et a priori, on ne manquera de rien. Et puis tant que les shows continuent et que les bars et restent ouverts, je crois qu'on va passer un bon moment."

"C'est très excitant", sourit une jeune femme. "Voilà deux ans que j'attends, je suis vaccinée et je vais porter mon masques, même dans les endroits où ce n'est pas obligatoire, par prudence."

Le Covid avait provoqué la suspension des croisières pendant plus d'un an et le secteur est maintenant menacé par le variant Omicron.

Selon la presse américaine, plusieurs navires de croisière se sont vu refuser l'escale dans différents ports des Caraïbes.